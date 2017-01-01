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DÜNYA

Norveçli çoban geyiklerle kalp yaparak aşkını ilan etti

Norveçli çoban Sara, göç etmekte olan ren geyiklerinden kalp yapıp içine de eşinin baş harfini yazarak dünyanın en romantik çobanlarından biri olduğunu gösterdi

02 Mayıs 2017 Salı, 14:17:36 Güncelleme: 14:22:58 HABERTURK.COM

Norveçli çoban Aslak Ante Sara, göç etmekte olan yüzlerce ren geyiğini kullanarak eşine olan aşkını ilan etti.

Sputnik'te yer alan habere göre Norveç'in Finnmark ilçesinde yaşayan Aslak Ante Sara adlı çoban ren geyikleriyle oluşturduğu ve içine eşi Ravdna'nın baş harfini de yazmayı ihmal etmediği kalp ile belki de dünyadaki en romantik çoban olduğunu kanıtladı.

Norveç'in ulusal kanalı NRK'de yayınlanan ve insansız hava aracıyla kaydedilen görüntüler yüzlerce kişi tarafından izlendi.

NRK'da yayınlanan program esasen ren geyiklerinin göçünü konu alıyordu ve geyiklerin kış evlerinden yazlık alanlara göçü hafta boyunca dakika dakika görüntülenmişti. Programı bir milyondan fazla kişi izlemişti.

Romantik çobanın eşi için geyiklerle kalp oluşturduğu anlar ise sosyal medyada binlerce kez görüntülenerek çok sayıda beğeni aldı.

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