Prenses'in üstsüz fotoğrafları Fransız mahkemesinde!

İngiltere Prensi William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın 2012'de Fransa'da çekilen üstsüz fotoğrafı nedeniyle 6 kişi hakim karşısına çıkacak.

The Guardian'da yer alan habere göre, 2012'nin Eylül ayında Fransız Closer dergisinde yayınlanan fotoğraflar nedeniyle kraliyet çifti harekete geçerek dergiye dava açtı.

Prens William ve eşi Kate'in Güney Fransa'da tatil yaptığı sırada, uzaktan çekilen fotoğraflarıyla ilgili olarak, derginin editörü, yönetim kurulu başkanı ve iki fotoğrafçının da dahil olduğu 6 kişinin Salı günü hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

Daha önce konuyla ilgili suçlanan iki fotoğrafçı, suçlamaları reddederek fotoğrafları kendilerinin çekmediği yönünde ifade vermişti. Mahkeme daha sonra son savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı ertelemişti.

Polis iki fotoğrafçının, kraliyet çiftine yakın bir otelde kaldığını ve fotoğrafların yayınlandığı gün hesaplarına yüklü bir miktarda para yatırıldığını ortaya çıkarsa da, Closer dergisi fotoğrafı çekenlerin isminin asla açıklanmayacağını duyurmuştu.

Mahremiyetlerinin ihlal edildiğini öne süren Prens William ve eşi Kate, konuyla ilgili dergiyi dava etmiş, dava dilekçesinde 1997 yılında paparazilerden kaçarken trafik kazasında hayatını kaybeden Prens William annesi Prenses Diana'nın yaşadığı olayın kötü hatıralarından da bahsedilmişti.