Merkel iki sene sonra ilk kez Rusya'da

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere bugün Soçi'ye gitti.

Merkel'in Soçi'ye bir günlük ziyareti, iki yıldır Rusya'ya yaptığı ilk ziyaret oldu.

Putin, Merkel'le bir araya gelmesinin ardından yaptığı açıklamada Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaları ve Suriye'deki savaşı görüşmeyi umduğunu söyledi.

AP'nin haberine göre görüşme, Rusya'ya Ukrayna'daki faaliyetlerinden ötürü uygulanan yaptırımlara Almanya'nın destek vermesiyle artan gerilim devam ederken gerçekleşse de, Putin'in ilişkileri geliştirmekten yana olduğu belirtiliyor.