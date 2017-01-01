ABD'li bakan: Suriye saldırısı akşam yemeği eğlencesiydi

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ülkesinin Suriye'deki Şayrat Havaüssü'nü 59 Tomahawk füzesiyle vurması ile ilgili açıklamalar yaptı.

İdlib'de düzenlenen kimyasal saldırının ardından Esed rejimine ait havaüssünün vurulmasını değerlendiren Ross, 'akşam yemeği sonrası eğlencesiydi' ifadelerini kullandı.

Saldırı sırasında Trump'ın Florida'daki resortu Mar-A-Lago'da ABD Başkanı ile birlikte olduğunu söyleyen Ticaret Bakanı, "Tatlı yeni servis edilmişti. Başkan, Çin Başkanı Şi'ye kendisine söylemek istediği bir şey olduğunu söyledi. Bu Suriye'ye fırlatılan 59 füzeydi. Akşam yemeği eğlencesiydi. Bu saldırının Başkan'a hiçbir maliyeti olmadı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce yaptığı açıklamalarda, talimatı Çin Başkanı Şi ile 'dünyanın en güzel çikolatalı pastası'nı yerken verdiğini belirtmiş, ancak kararın insanların hayatlarına mal olduğunu ve bunun için 'zor bir karar' olduğunu söylemişti.