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şeyrat tomahawk
DÜNYA

ABD'li bakan: Suriye saldırısı akşam yemeği eğlencesiydi

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Suriye'ye 59 Tomahawk füzesiyle düzenlenen saldırının Başkan Donald Trump için bir akşam yemeği sonrası eğlencesine benzediğini söyledi

02 Mayıs 2017 Salı, 16:59:17 Güncelleme: 17:01:44 HABERTURK.COM

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ülkesinin Suriye'deki Şayrat Havaüssü'nü 59 Tomahawk füzesiyle vurması ile ilgili açıklamalar yaptı.

İdlib'de düzenlenen kimyasal saldırının ardından Esed rejimine ait havaüssünün vurulmasını değerlendiren Ross, 'akşam yemeği sonrası eğlencesiydi' ifadelerini kullandı.

Saldırı sırasında Trump'ın Florida'daki resortu Mar-A-Lago'da ABD Başkanı ile birlikte olduğunu söyleyen Ticaret Bakanı, "Tatlı yeni servis edilmişti. Başkan, Çin Başkanı Şi'ye kendisine söylemek istediği bir şey olduğunu söyledi. Bu Suriye'ye fırlatılan 59 füzeydi. Akşam yemeği eğlencesiydi. Bu saldırının Başkan'a hiçbir maliyeti olmadı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce yaptığı açıklamalarda, talimatı Çin Başkanı Şi ile 'dünyanın en güzel çikolatalı pastası'nı yerken verdiğini belirtmiş, ancak kararın insanların hayatlarına mal olduğunu ve bunun için 'zor bir karar' olduğunu söylemişti.

 

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YORUMLAR 3
  • Misafir 23 dakika önce
    lanet olsun size.. ölenleri kim düşünüyor
  • Misafir 30 dakika önce
    sizler ve sizler gibilerin bu dünyadada öteki dünyayadada yatacak yeriniz yoktur bilesiniz ortalığı karıştır sonradanda nasıl yemeğe başlayalım ortasındanmı kenarındanmı ama sorun kan akmaksa mesele yok sizlerce allah belanızı versin terörü besle sal sonrada payınızı alın nasılsa orta doğuda aptal sazan cok s.s.s
  • Misafir 43 dakika önce
    insan mı bunlar ya
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