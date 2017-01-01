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Çekya Başbakanı Sobotka istifa etti!

Çekya Başbakanı Bohuslav Sobotka görevinden bu hafta istifa edeceğini açıkladı

02 Mayıs 2017 Salı, 17:39:58 Güncelleme: 17:41:24 AA

Çekya Başbakanı ve Sosyal Demokrat Parti (CSSD) Genel Başkanı Bohuslav Sobotka, görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Sobotka, düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Milos Zeman'a bu hafta istifasını sunacağını bildirdi.

Ülkede seçimlere 5 ay kala Başbakan Sobotka'nın istifa etmesi aynı zamanda liberal ANO partisi ve Hristiyan Demokrat Parti (KDU-CSL) ile oluşturulan koalisyonun da sona erdiği anlamına geliyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Sobotka'nın istifa kararının ardında ANO partisi lideri ve Maliye Bakanı Andrej Babis'in adının karıştığı vergi yolsuzlukları bulunuyor.

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