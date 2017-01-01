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Endonezya başkentini değiştiriyor!

Endonezya, başkent Cakarta'daki olumsuz etkenler nedeniyle başkenti yeni bir şehre taşımaya hazırlanıyor

02 Mayıs 2017 Salı, 17:44:41 Güncelleme: 17:46:05 AA

Endonezya, başkent Cakarta’daki olumsuz etkenler ve başka bölgelerin kalkınmasını sağlamak amacıyla başkentin değiştirilmesi projesi üzerinde çalışıyor.

Endonezya Ulusal Kalkınma Planlama Bakanlığından yapılan açıklamada, Cakarta'daki deprem riski, su baskınları ve trafik sorunlarının yanı sıra başka bölgelerin ekonomik gelişimi için başkentin değiştirilmesi konusunda çalışmaların yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, projenin Cakarta’daki trafik ve altyapı sorunları ile deprem riski nedeniyle gündeme getirildiği kaydedildi.

Başkent adayı olabilecek şehirlerin listesinin yıl sonuna kadar oluşturulması bekleniyor.

Ülkenin en büyük adası olan Kalimantan’ın merkezindeki Palangkaraya şehrinin yeni başkent seçilme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor. Palangkaraya'nın, mevcut başkentten daha büyük yüz ölçümüne ve zengin doğal kaynaklara sahip olması ile trafik ve altyapı sorunlarına karşı planlı gelişime müsaitliği, yeni başkent olma ihtimalini yüksek tutan etkenler arasında bulunuyor.

Orta Kalimantan bölgesindeki Palangkaraya'nın başkent olması 1950’li yıllarda da ülkenin gündemine gelmişti.

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