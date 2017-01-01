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ABD'den, Hamas'ın yeni siyaset belgesiyle ilgili açıklama

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın yeni siyaset belgesi ve vizyonunu açıklamasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı değerlendirmede bulundu

02 Mayıs 2017 Salı, 18:36:40 Güncelleme: 18:38:39 AA

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın açıkladığı yeni vizyonu ve siyaset belgesi sonrasında ABD'nin Hamas'a bakışının değişmediğini söyledi.

Üst düzey yetkili, yaptığı açıklamada, Hamas'a karşı ABD'nin tutumunun değişmediğini belirterek, "Hamas'a karşı pozisyonumuzda herhangi bir değişiklik olmadı. Hamas, terör listesinde bulunan bir organizasyondur." ifadesini kullandı.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Katar'ın başkenti Doha'da dün düzenlediği basın toplantısıyla, Hamas'ın genel prensipleri ve politikalarını belirleyecek yeni siyaset belgesi ve vizyonunu açıklamıştı.

42 maddeden oluşan belgede en çok dikkati çekenlerden birisi de Hamas'ın 4 Haziran 1967 sınırları içinde bir Filistin devletinin kurulmasını ilk defa kabul ettiğinden bahsedilmesiydi.

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