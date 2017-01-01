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Putin ve Trump'tan kritik görüşme
DÜNYA

Vladimir Putin ve Donald Trump'tan kritik görüşme

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefonda gerçekleşen görüşmede Kuzey Kore ve Suriye konularını ele aldı

02 Mayıs 2017 Salı, 21:56:02 Güncelleme: 22:48:58 AA

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinde Suriye'deki son durumun ele alındığı ve iki liderin, "Suriye'deki ızdırabın çok uzun sürdüğü ve şiddetin sona ermesi için tüm tarafların yapabileceği her şeyi yapması gerektiği hususunda mutabık kaldığı" belirtildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesinin detayları kamuoyu ile paylaşıldı.

Açıklamada, "Başkan Trump ile Devlet Başkanı Putin, Suriye'deki ızdırabın çok uzun sürdüğü ve şiddetin sona ermesi için tüm tarafların yapabileceği her şeyi yapması gerektiği hususunda mutabık kaldı." değerlendirmesi yapıldı.

Görüşmenin çok iyi geçtiği kaydedilen açıklamada, "(Suriye'de) insani ve diğer amaçlar için kalıcı barışı sağlamak amacıyla 'güvenli bölge' veya 'çatışmadan arındırılmış bölge' konuları konuşuldu." ifadesi kullanıldı.

ABD ASTANA'YA TEMSİLCİ GÖNDERECEK

Ayrıca ABD'nin, 3-4 Mayıs tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşecek ateşkes görüşmelerine temsilci göndereceği vurgulandı.

Açıklamada Trump ile Putin'in, ayrıca Ortadoğu'da terörizmin sona erdirilmesi için beraber çalışılması konusunu ele aldıkları ve Kuzey Kore'deki "çok tehlikeli" durumun en iyi şekilde nasıl çözümlenebileceği konusunda da görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 40 dakika önce
    çatışmaktan önce konuşmak her zaman doğru bir yöntem olmuştur.
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