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DÜNYA

"Dünyanın en yaşlı insanı" Gotho öldü

02 Mayıs 2017 Salı, 22:33:31 AA

  • 1 "Dünyanın en yaşlı insanı" Gotho öldü
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    Dünyanın en yaşlı insanı olduğu ileri sürülen Endonezyalı Mbah Gotho (146), Cava eyaletine bağlı Sragen kentinde hayata veda etti.

  • 2 "Dünyanın en yaşlı insanı" Gotho öldü
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    Son yıllarda sık sık artık ölmek istediğini dile getiren Gotho, evinde vefat etti.

  • 3 "Dünyanın en yaşlı insanı" Gotho öldü
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    Gotho,12 Nisan'da kötüleşen sağlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış, ancak 6 gün sonra kendi isteğiyle taburcu edilmişti.

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    Yakınları, Gotho'nun taburcu edildikten sonra çok az yemek yediğini söyledi. Gotho, Cava'nın merkezindeki köyünde defnedildi.

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    "DÜNYANIN EN YAŞLI İNSANI"

    Sragen Nüfus Müdürlüğü yetkilileri, tam doğum tarihini hatırlayamayan Gotho'nun yaşını doğrulayıp Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için başvuru yapmaya hazırlanıyordu.

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