"Dünyanın en yaşlı insanı" Gotho öldü

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Gotho'nun torunu Mas Suryanto da geçen yıl yaptığı açıklamada "Dedemin yaşıyla ilgili tek hatırladığı şey, 1880 yılında Hollanda sömürgesi sırasında açılan bir şeker fabrikası. Fabrikanın açılışına 10 yaşındayken gittiğini söylemesi, yetkililerin yaşını belirlemesinde en önemli ipucu oldu. Dedemin sağlık durumu yaşına göre gayet iyi. Gözlerinde sorun olduğu için televizyon izleyemiyor, ancak sürekli radyo dinliyor." ifadelerini kullanmıştı.