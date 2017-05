ABD vatandaşı olmayan kişilerle onların eş ve 21 yaşın altındaki bekar çoçuklarına; Amerika Birleşik Devletleri'nde ömür boyu oturma ve çalışma izni veren Green Card belgesi için geçtiğimiz yılda başvurular alınmıştı. 7 Kasım 2016 tarihinde katılımın sonlandığı Green Card başvuru sonuçları belli oldu. Başvuru yapan adaylar, bugünden itibaren başvuru sonuçlarına ulaşabilecekler. Peki Green Card başvuru sonuçları nereden öğrenilir? Green Card başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI

Green Card başvuru sonuçlarını öğrenmek için Confirmation Number (Teyit Numarası) kullanarak internet üzerinden sorgulama yapmak gerekmektedir. Green Card başvuru sonuçları ABD Büyükelçilikleri veya ABD Konsoloslukları dahil hiçbir kurumdan açıklanmamaktadır.

Aynı zamanda Green Card başvurusunu kazanan kişilere mektup, telefon veya e-posta yoluyla bildirim yapılmamaktadır. Bu nedenle vatandaşların, kendilerine ABD Hükümeti'nden gelmiş gibi gönderilen ve dolandırma amacı taşıyan e-posta veya mektuplara itibar etmemesi gerekmektedir.

GREEN CARD ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (ABD GÖÇMENLİK BÜROSU RESMİ İNTERNET SİTESİ)

Green Card başvuru sonuçları, yalnızca ABD Göçmenlik Bürosu'nun resmi internet sitesi üzerinden öğrenilmektedir. Siteye giriş yaptıktan sonra size başvuruda verilmiş olan Teyit Numarası (Confirmation Number) ile kontrol edebilirsiniz.

GREEN CARD ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

● İlk olarak yukarıdaki linkten "ABD Göçmenlik Bürosu" resmi internet sitesine gidin.

● Ardından karşınıza gelen ekranda "Check Status" butonuna tıklayın.

● Açılan yeni sayfada bir uyarı yer almaktadır. Uyarıda, bir sonraki sayfada sizden "onay numarası, soyad ve doğum tarihi" bilgilerinin doldurulması istenmektedir. "Continue" butonuna basarak devam edin.

● Yeni sayfada ise sizden "Confirmation Number (Teyit Numarası), Last Family Name (Sadece Soyad), Year of Birth (Doğum Tarihi) ve Authentication (Doğrulama Kodu)" istenmektedir.

Önemli Not: Soyadınızın istediği bölümde "ş,ı,ö,ü,ğ,ç ve Ç,Ş,İ,Ğ,Ü,Ö" gibi Türkçe karakterleri kullanamazsınız.

Bu bilgileri de girdikten sonra karşınıza gelen sonuç ekranında "HAS NOT BEEN SELECTED (SEÇİLMEDİ)" yazısı çıkarsa, başvurunuz olumsuz sonuçlanmış demektir.

Karşınıza gelen ekranda "Session timed out (Zaman aşımı)" yazısı çıkarsa, ya bilgilerinizi 5 dakika içinde doldurmamışsınız ya da sitedeki yoğunluktan etkilenmişsiniz demektir. İşlemi tekrar deneyin.

Eğer sonuç sayfasında "barkodlu bir sayfa içinde" adınız ve soyadınız yazıyorsa, başvurunuz "olumlu" olarak sonuçlanmış demektir.