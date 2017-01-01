Azez'de bombalı araçla saldırı!

Kilis'in karşısındaki Suriye'nin Azez ilçe merkezinde bomba yüklü araç patlatıldı. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki Azez ilçe merkezinde DEAŞ terör örgütü tarafından bu sabah bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Meydana gelen şiddetli patlamada 1 kişi öldü, çok sayıda kişi ise yaralandı. Saldırı sonrası sınır hattında alarm durumuna geçilirken, patlamada yaralanan bazı kişiler, Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı.