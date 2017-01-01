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DÜNYA

AP Türkiye Raportörü Kati Piri'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni fasıllar açılmasıyla ilgili sözlerine AP Türkiye Raportörü Kati Piri'den yanıt geldi. Piri, Türkiye'yle yeni fasıl açılmasının 'kesinlikle söz konusu olmadığını' söyledi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:50:17 Güncelleme: 10:54:40 HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bundan sonra bugüne kadar açmadığınız fasılları açmaktan başka çareniz yok. Açmazsanız güle güle." sözlerine Avrupa'dan ilk tepki geldi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, “Türkiye gerçekten üyelikle ilgileniyor olsaydı, Ankara’nın bunu göstermesi gerekirdi” diyerek, yeni bir faslın açılmasının “kesinlikle söz konusu olmadığını” söyledi.

Alman Die Welt gazetesine konuşan Türkiye raportörü, Avrupa Birliği’nin (AB) üyelik konusunda hiçbir ülkenin şantajına boyun eğmeyeceğini, bunun Türkiye için de geçerli olduğunu vurguladı ve “AB’ye girmek isteyen, kriterleri yerine getirmek zorunda. Ama Türkiye’de bunu hiç göremiyorum. Bu yüzden müzakerelerin kesilmesi gerekiyor” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’i de eleştiren Piri, Gabriel’in Ankara’ya yönelik politikasını değiştirmesini istedi:

“Gabriel Türkiye ile üyelik müzakerelerinin kesilmesine direnişiyle, Avrupa Birliği’nin inandırıcılığını tehlikeye sokuyor ve Türk vatandaşlarının anayasa reformuna Hayır diyen yarısının görüşünü hiçe sayıyor.”

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