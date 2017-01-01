03 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
united airlines
DÜNYA

Skandal ABD Kongresi'nde: 87 bin kişi için dönüm noktası

United Airlines CEO'su Oscar Munoz, dünyada yankı uyandıran bir yolcularının zor kullanılarak uçaktan atıldığı görüntüler hakkında ABD Kongresi'ne ifade verdi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:05:05 Güncelleme: 11:53:03 HABERTURK.COM

Fazla bilet sattığı bir yolcusunu uçaktan yaka paça atarak büyük bir skandal imza atan United Airlines'in CEO'su Oscar Munoz, ABD Kongresi'nde bir konuşma yaptı.

Temsilciler Meclisi'nin Ulaştırma Komitesi tarafından ifade vermek üzere Kongre'ye çağırılan Munoz, bir kez daha özür diledi ve bu olayın havayolu şirketinde çalışan 87 bin kişi için bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Munoz, "3 hafta önce korkunç bir hata yaptık. Bu, biz değiliz. Daha iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Munoz, olayla ilgili yürüttükleri soruşturmada basit hatalar yaptıkları sonucuna ulaştıklarını söyledi. Munoz bu hataların, güvenlik tehdidi olmayan bir durumda polis gücünün kullanılması, uçakta boş yer bulunmamasına karşın havayolu personeline son dakikada koltuk ayrılması ve yolculara uçaktan inmeleri için cazip bir para teklifi yapılmaması olduğunu söyledi.

Ulaştırma Komitesi Başkanı Bill Shuster ise havayolu şirketlerinin gelişmesi gerektiğini ya da Kongre'nin yaptırımlarıyla karşılaşacağını belirterek; "Kongre, müşterilerinize hak ettikleri gibi davranmazsanız, harekete geçmekten çekinmeyecek" ifadelerini kullandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kuzey Kore bir ABD vatandaşını tutukladı
DÜNYA

Kuzey Kore bir ABD'liyi tutukladı!
Donald Trump'ın sözleri Ivanka'yı gözyaşlarına boğmuş!
DÜNYA

Babasının sözleri Ivanka'yı gözyaşlarına boğmuş!
AP Türkiye Raportörü Kati Piri'den açıklama
DÜNYA

Avrupa'dan 'yeni fasıl' yanıtı
Afganistan'da NATO askeri konvoyuna bombalı saldırı
DÜNYA

NATO askeri konvoyuna bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi
Merkel: Türkiye ile iyi ilişkiler çıkarımıza
DÜNYA

Merkel: Türkiye ile iyi ilişkiler çıkarımıza
Azez'de bombalı araçla saldırı!
DÜNYA

Azez'de bombalı araçla saldırı!
Skandal ABD Kongresi'nde: 87 bin kişi için dönüm noktası
DÜNYA

SKANDAL ABD KONGRESİ'NDE: 87 BİN KİŞİ İÇİN DÖNÜM NOKTASI
Afganistan'da NATO askeri konvoyuna bombalı saldırı
DÜNYA

NATO ASKERİ KONVOYUNA BOMBALI SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ
Kuzey Kore'ye girmeyi başaran ilk BM İnsan Hakları yetkilisi!
DÜNYA

KUZEY KORE'YE GİRMEYİ BAŞARAN İLK BM İNSAN HAKLARI YETKİLİSİ!
Donald Trump'ın sözleri Ivanka'yı gözyaşlarına boğmuş!
DÜNYA

BABASININ SÖZLERİ IVANKA'YI GÖZYAŞLARINA BOĞMUŞ!
AP Türkiye Raportörü Kati Piri'den açıklama
DÜNYA

AVRUPA'DAN 'YENİ FASIL' YANITI
Kuzey Kore bir ABD vatandaşını tutukladı
DÜNYA

KUZEY KORE BİR ABD'LİYİ TUTUKLADI!