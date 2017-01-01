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DÜNYA

Donald Trump'ın sözleri Ivanka'yı gözyaşlarına boğmuş!

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası döneminde ortaya çıkan videosuyla ilgili tartışmanın Ivanka Trump'ın ağlattığı ortaya çıktı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:39:39 Güncelleme: 11:41:31 HABERTURK.COM

Donald Trump'ın seçim kampanyası döneminde ortaya çıkan 2005 yılına ait bir video kaydında kadınlar hakkında söylediği müstehcen sözlerin, o dönem kızı Ivanka Trump ile arasında gerilime neden olduğu ortaya çıktı.

The New York Times'ta yer alan habere göre, Trump'ın müstehcen sözlerinin yer aldığı video kaydı sızdıktan sonra babasının yanına giden Ivanka Trump, ondan bir açıklama yaparak geniş çaplı bir özür dilemesini istedi.

Yıllar boyunca feminist bir görüntü çizen ve cinsiyet eşitliğiyle ilgili çalışmalar yapan Ivanka Trump, babasını birkaç kez babasını ikna etmeye çalıştı ancak Donald Trump, video kaydından dolayı incittiği biri varsa üzgün olduğunu söylemekle yetindi.

Gazete, Ivanka Trump'ın babasını ikna çalışmalarından birinde gözyaşlarına hakim olamadığını ve tartışmanın yaşandığı odayı büyük bir sinirle terk ettiğini yazdı.

NE OLMUŞTU?

2005 yılındaki kayıt Trump'ın bir TV dizisi setinde yer aldığı sırada çekilmişti. Bir otobüste program sunucusuyla sohbet eden Donald Trump, kaydedildiğinin farkında olmadan kadınlar hakkında aşağılayıcı ifadeler kullanıyordu.

Washington Post tarafından yayınlanan videoda Trump'ın, "Yıldız olduğun zaman kadınlara her şeyi yapabilirsin. Onlar a... kavrayacaksın" şeklinde konuştuğu duyuluyordu. Trump, videonun sızmasının ardından başka bir video hazırlayarak özür dilemişti.

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