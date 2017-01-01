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DÜNYA

Melania Trump, eşi ve kendisiyle dalga geçen paylaşımı 'beğendi'

ABD'nin First Lady'si Melania Trump, kendisi ve eşinin arasında 'soğuk bir ilişki' olduğuna dair yapılan paylaşım için 'beğen' tuşuna basarken, bunu kısa süre sonra kaldırdı. Fakat bu detay sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:26:12 Güncelleme: 12:54:14 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, kişisel Twitter hesabından yaptığı bir 'beğeni' ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

First Lady'nin 'beğen' tuşuna bastığı paylaşımda kendisiyle eşinin 'soğuk bir ilişkileri' olduğunu savunan kısa bir video yer alıyor.

Donald Trump'ın yemin töreni gününe ait görüntülerde Trump arkasını dönüp kendisiyle konuşurken gülümseyen First Lady'nin suratı, eşi arkasını döner dönmez asık bir ifade alıyor.

Söz konusu anlar ilk fark edildiğinde çok konuşulmuş, o günden beri ABD Başkanı'yla First Lady arasındaki ilişkinin 'soğuk' olduğu iddiaları adeta sosyal medyanın gündeminden düşmez hale gelmişti.

Öte yandan Melania Trump'ın 'beğendiği' paylaşımda Trump'ın sınıra örmek istediği Meksika duvarıyla da dalga geçilerek, "Görünen o ki Trump'ın ördüğü tek duvar kendisiyle Melania Trump arasında" ifadeleri kullanılıyor.

First Lady'nin kişisel hesabından yaptığı 'beğeni', seçim gününden beri Melania Trump'ın kişisel hesabından yapılan ilk aktivite olurken, kısa bir süre içinde bu 'beğeni' geri kaldırıldı.

 

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