ABD'li asker kendi ölümünü fotoğrafladı!

ABD Ordusu, bünyesinde fotoğrafçı olarak görev yapan Hilda Clayton'ın çektiği son fotoğrafı yayınladı. 2013'te hayatını kaybeden Clayton'ın kendi ölümüne neden olan patlamayı fotoğrafladığı anlaşıldı.

ABD ordusunda fotoğrafçı olarak görev yapan Clayton, Afganistan'daki bir eğitimde bir havan topunun patlaması nedeniyle yanındaki 4 kişiyle birlikte hayatını kaybetmişti. 22 yaşındaki Clayton'ın patlama anında, deklanşöre bastığı ve ölümüne neden olan patlamanın fotoğrafını çektiği ortaya çıktı.

ABD Ordusu bünyesinde Afganistan'da hayatını kaybeden ilk fotoğrafçı olan Hilde Clayton'ın çektiği son kareler, ordu tarafından ailesinden izin alındıktan sonra yayınlandı.