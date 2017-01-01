03 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
recep tayyip erdoğan
DÜNYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'deki Devlet Başkanlığı Rezidansı’nda bir araya geldi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:31:43 Güncelleme: 13:55:23 AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 12.45'te Rusya'nın Soçi kentine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Soçi Uluslararası Havalimanı’na gelişinde, Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Soçi Temsilciliği Başkanı Anatoliy Şostak, Soçi Belediye Başkanı Anatoliy Pahomov ve diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile birlikte Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da Soçi'ye geldi.

ERDOĞAN'LA PUTİN BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'deki Devlet Başkanlığı Rezidansı’nda bir araya geldi.

Erdoğan, daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Astana'daki Suriye görüşmelerinde flaş gelişme
DÜNYA

Astana'daki Suriye görüşmelerinde flaş gelişme
ABD'li asker kendi ölümünü fotoğrafladı!
DÜNYA

ABD'li asker kendi ölümünü fotoğrafladı!
Melania Trump, eşi ve kendisiyle dalga geçen paylaşımı 'beğendi'
DÜNYA

Hemen geri aldı! First Lady öyle bir tweet'i 'beğendi' ki. ...
Kuzey Kore'ye girmeyi başaran ilk BM İnsan Hakları yetkilisi!
DÜNYA

Kuzey Kore'ye girmeyi başaran ilk BM İnsan Hakları ...
Skandal ABD Kongresi'nde: 87 bin kişi için dönüm noktası
DÜNYA

Skandal ABD Kongresi'nde: 87 bin kişi için dönüm ...
Kuzey Kore bir ABD vatandaşını tutukladı
DÜNYA

Kuzey Kore bir ABD'liyi tutukladı!
Melania Trump, eşi ve kendisiyle dalga geçen paylaşımı 'beğendi'
DÜNYA

HEMEN GERİ ALDI! FİRST LADY ÖYLE BİR TWEET'İ 'BEĞENDİ' Kİ...
Kuzey Kore bir ABD vatandaşını tutukladı
DÜNYA

KUZEY KORE BİR ABD'LİYİ TUTUKLADI!
Skandal ABD Kongresi'nde: 87 bin kişi için dönüm noktası
DÜNYA

SKANDAL ABD KONGRESİ'NDE: 87 BİN KİŞİ İÇİN DÖNÜM NOKTASI
ABD'li asker kendi ölümünü fotoğrafladı!
DÜNYA

ABD'Lİ ASKER KENDİ ÖLÜMÜNÜ FOTOĞRAFLADI!
Kuzey Kore'ye girmeyi başaran ilk BM İnsan Hakları yetkilisi!
DÜNYA

KUZEY KORE'YE GİRMEYİ BAŞARAN İLK BM İNSAN HAKLARI YETKİLİSİ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da
DÜNYA

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PUTİN'LE BİR ARAYA GELDİ