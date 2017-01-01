Yunan mahkemesinden Türkiye'nin talebine ret!

Yunanistan Mahkemesi, üç darbeci askerin daha Türkiye'ye iade talebini reddetti.
Geçtiğimiz hafta da üç darbeci asker için Türkiye'nin yaptığı iade talebi reddedilmişti.
Ayrıntılar geliyor...
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YORUMLAR 22
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Misafir 2 dakika önceya göndermesinler cikartin vatandaşlıktan olsun bitsin00
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Misafir 2 dakika öncedarbe düzmece diye sosyal sitelerden paylasan zihniyetler acaba bu askerlerin niye türkiyeye edilmeme sebeplerini biliyorlarmi acaba diyorlarya ata uçagi darbe günü atinadaymis peki yunanistan gibi türkiyeyi sevmeyen bir ülke bunu nasil haber vermemis biri anlatsada dinlesek bahanesini00
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Misafir 16 dakika önceÜnal Aysal istifa30
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Misafir 20 dakika öncehani darbe planıydı hani oyundu düzmeceydi verseler ya askerleri, onlarda Türkiyeye gelip nası oyun oynadıklarını anlatsalar. hala darbenin düzmece olduğunu inananlara duyrulur...90
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Misafir 23 dakika önceOlacağı buydu, farklı bişey mi bekliyodunuz60
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Misafir 25 dakika önceBunlar batarken bide para veriyorduk90
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Misafir 25 dakika önceetmesinler cumhurbaşkanımız da gereken yaptırımı illaki uygular00
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Misafir 25 dakika önceOraya bes bordo bereli rüzgari esse varya, ne Yunan karari kalir ne kacak asker00
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Misafir 25 dakika önceyunan haritasını türkiyeye katma zamanı geldi30
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Misafir 27 dakika önceo.clari00
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Misafir 27 dakika önceYunanlılar IMF den 7.5 milyar euro aldılar..isteseler de bırakmazlar darbecileri30
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Misafir 28 dakika önceTürkiye duyuru yapsın, yunanistan da suç işleyen herkes türkiye ye sığınabilir, geri iade etmeyeceğiz diye.. dişe diş, göze göz.00
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Misafir 28 dakika önceey Yunanistan aynı şeyler sizinde başınıza gele en kısa zamanda30
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Misafir 28 dakika öncehergün aynı haberi okuyomuş gibi oluyor. 50 kere reddediler hala uğraşıyoruz00
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Misafir 29 dakika önceFazla olmaya başladılar30
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Misafir 30 dakika önceYunan düşmanından ne bekliyorsun ki işte..30
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Misafir 33 dakika önceBırakın onursuzlar yunanlara sığınsın ömrü boyunca bu onursuzluk onlara yeter de artar dedelerimizin savaştığı baş düşmana sığındılar Allah böyle bir utanç yaşatmasın.30
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Misafir 34 dakika önceBUNUN ÇOK ETKİLİ VE ÇOK AĞIR MİSİLEMESİ OLMALI.30
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Misafir 36 dakika önceYunandan da bu beklenir, hiç dostumuz olmadı ki yunan. Bu konuda atasözü var, bilirsiniz. Neco RTÜK00
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Misafir 36 dakika önceBiz de hala AB kapısı önünde beklemeye devam edelim, hala Nato'da olmaya devam edelim, hala AB-ABD'nın ağzına bakmaya devam edelim! Yazık be!!!!1100
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Misafir 37 dakika önceYUNANİSTAN DİYE BİR DEVLET YOK YUNQANİSTANI FAŞİST ALMANYA TOPUNU ALDI YUNAN DEĞİL FAŞİST ALMAN MAHKEMESİ DEYİNİZ00
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Misafir 37 dakika önceSuriyeliler kaçabilir Yunanistan'a00
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Misafir 38 dakika öncegavur oğli gavurlar sizi...00
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Misafir 40 dakika önceYunanistan'a ekonomik yönden katkı sağlayacak hiçbir girişimde bulunulmamalı..00
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