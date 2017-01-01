03 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Yunan mahkemesinden Türkiye'nin talebine ret!
DÜNYA

Yunan mahkemesinden darbeci askerler için karar!

Yunan mahkemesi, Türkiye'nin üç darbeci asker için yaptığı iade talebini reddetti

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:41:54 Güncelleme: 14:44:29

Yunanistan Mahkemesi, üç darbeci askerin daha Türkiye'ye iade talebini reddetti.

Geçtiğimiz hafta da üç darbeci asker için Türkiye'nin yaptığı iade talebi reddedilmişti.

Ayrıntılar geliyor...

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 22
  • Misafir 2 dakika önce
    ya göndermesinler cikartin vatandaşlıktan olsun bitsin
  • Misafir 2 dakika önce
    darbe düzmece diye sosyal sitelerden paylasan zihniyetler acaba bu askerlerin niye türkiyeye edilmeme sebeplerini biliyorlarmi acaba diyorlarya ata uçagi darbe günü atinadaymis peki yunanistan gibi türkiyeyi sevmeyen bir ülke bunu nasil haber vermemis biri anlatsada dinlesek bahanesini
  • Misafir 16 dakika önce
    Ünal Aysal istifa
  • Misafir 20 dakika önce
    hani darbe planıydı hani oyundu düzmeceydi verseler ya askerleri, onlarda Türkiyeye gelip nası oyun oynadıklarını anlatsalar. hala darbenin düzmece olduğunu inananlara duyrulur...
  • Misafir 23 dakika önce
    Olacağı buydu, farklı bişey mi bekliyodunuz
  • Misafir 25 dakika önce
    Bunlar batarken bide para veriyorduk
  • Misafir 25 dakika önce
    etmesinler cumhurbaşkanımız da gereken yaptırımı illaki uygular
  • Misafir 25 dakika önce
    Oraya bes bordo bereli rüzgari esse varya, ne Yunan karari kalir ne kacak asker
  • Misafir 25 dakika önce
    yunan haritasını türkiyeye katma zamanı geldi
  • Misafir 27 dakika önce
    o.clari
  • Misafir 27 dakika önce
    Yunanlılar IMF den 7.5 milyar euro aldılar..isteseler de bırakmazlar darbecileri
  • Misafir 28 dakika önce
    Türkiye duyuru yapsın, yunanistan da suç işleyen herkes türkiye ye sığınabilir, geri iade etmeyeceğiz diye.. dişe diş, göze göz.
  • Misafir 28 dakika önce
    ey Yunanistan aynı şeyler sizinde başınıza gele en kısa zamanda
  • Misafir 28 dakika önce
    hergün aynı haberi okuyomuş gibi oluyor. 50 kere reddediler hala uğraşıyoruz
  • Misafir 29 dakika önce
    Fazla olmaya başladılar
  • Misafir 30 dakika önce
    Yunan düşmanından ne bekliyorsun ki işte..
  • Misafir 33 dakika önce
    Bırakın onursuzlar yunanlara sığınsın ömrü boyunca bu onursuzluk onlara yeter de artar dedelerimizin savaştığı baş düşmana sığındılar Allah böyle bir utanç yaşatmasın.
  • Misafir 34 dakika önce
    BUNUN ÇOK ETKİLİ VE ÇOK AĞIR MİSİLEMESİ OLMALI.
  • Misafir 36 dakika önce
    Yunandan da bu beklenir, hiç dostumuz olmadı ki yunan. Bu konuda atasözü var, bilirsiniz. Neco RTÜK
  • Misafir 36 dakika önce
    Biz de hala AB kapısı önünde beklemeye devam edelim, hala Nato'da olmaya devam edelim, hala AB-ABD'nın ağzına bakmaya devam edelim! Yazık be!!!!11
  • Misafir 37 dakika önce
    YUNANİSTAN DİYE BİR DEVLET YOK YUNQANİSTANI FAŞİST ALMANYA TOPUNU ALDI YUNAN DEĞİL FAŞİST ALMAN MAHKEMESİ DEYİNİZ
  • Misafir 37 dakika önce
    Suriyeliler kaçabilir Yunanistan'a
  • Misafir 38 dakika önce
    gavur oğli gavurlar sizi...
  • Misafir 40 dakika önce
    Yunanistan'a ekonomik yönden katkı sağlayacak hiçbir girişimde bulunulmamalı..
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İran'da kömür madeninde patlama!
DÜNYA

İran'da kömür madeninde patlama!
Malezya'da FETÖ elebaşlarına gözaltı!
DÜNYA

Malezya'da FETÖ elebaşlarına gözaltı!
ABD'de küçük bir uçak alev alarak otoyola düştü!
DÜNYA

Küçük uçak alev alarak otoyola düştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da
DÜNYA

Soçi'de kritik görüşme!
Astana'daki Suriye görüşmelerinde flaş gelişme
DÜNYA

Astana'daki Suriye görüşmelerinde flaş gelişme
ABD'li asker kendi ölümünü fotoğrafladı!
DÜNYA

ABD'li asker kendi ölümünü fotoğrafladı!
Malezya'da FETÖ elebaşlarına gözaltı!
DÜNYA

MALEZYA'DA FETÖ ELEBAŞLARINA GÖZALTI!
İran'da kömür madeninde patlama!
DÜNYA

İRAN'DA KÖMÜR MADENİNDE PATLAMA!
Astana'daki Suriye görüşmelerinde flaş gelişme
DÜNYA

ASTANA'DAKİ SURİYE GÖRÜŞMELERİNDE FLAŞ GELİŞME
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da
DÜNYA

SOÇİ'DE KRİTİK GÖRÜŞME!
ABD'li asker kendi ölümünü fotoğrafladı!
DÜNYA

ABD'Lİ ASKER KENDİ ÖLÜMÜNÜ FOTOĞRAFLADI!
ABD'de küçük bir uçak alev alarak otoyola düştü!
DÜNYA

KÜÇÜK UÇAK ALEV ALARAK OTOYOLA DÜŞTÜ!