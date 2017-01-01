Akar ile ABD'li generalin görüşmesinde neler konuşuldu?

ABD ordusunun Avrupa güçlerinin başında bulunan Orgeneral Curtis Scaparrotti, geçen hafta Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı ziyaret ederek TSK'nın Suriye ve Irak'taki hava saldırıları dolayısıyla duyduğu endişeleri dile getirdi.

ABD ordusunun Avrupa'daki karargâhının sözcüsü Yüzbaşı Danny Hernandez dün Reuters'a yaptığı açıklamada Scaparrotti'nin, Akar ile Cuma günü yaptığı görüşmede hava saldırılarının ABD ve DEAŞ ile mücadele eden ülkeler ile yeterince iyi koordine edilmediğini söylediğini belirtti.

Hernandez, "General Scaparrotti'nin Türkiye tarafından Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava saldırılarının ABD ve koalisyon ile uygun şekilde koordine edilmediği hakkındaki endişelerini ifade ettiğini söyleyebilirim... Görüşmeler özel olduğu için başka ayrıntı verilmeyecek" dedi.

Hernandez ABD'nin, stratejik müttefiki olan Türkiye'nin silahlı radikal örgütlerle mücadelede başlıca ortaklardan biri

olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

TSK geçen hafta Salı günü Suriye'nin kuzeydoğusunda Karaçok dağı ve Irak'ın kuzeyinde Sincar dağı bölgesinde PKK ve YPG hedeflerine karşı hava harekatı düzenledi. TSK hava saldırısında 70 militanın öldürüldüğünü açıklamıştı.

Türkiye'nin PKK'nın uzantısı ve terör örgütü olarak nitelediği YPG, ABD desteğiyle DEAŞ örgütü ile mücadele

eden Suriye Demokratik Güçleri'nin parçası.

Dışişleri Bakanlığı askeri ve diplomatik kanallardan ABD ve diğer müttefiklerle Rusya'ya da bilgi verildiğini açıklamıştı.

Ancak ABD önderliğindeki DEAŞ ile mücadele eden koalisyonun sözcüsü kendilerine saldırı hakkında bir saat önce

haber verildiğini ve bu sürenin sahadaki güçlerin güvenliğini sağlamak için yeterli olmadığını ifade etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Irak ve Suriye'ye yönelik hava saldırılarının kabul edilemez olduğunu ve hükümetler arası ilişkilerin temel prensiplerini ihlal ettiğini açıkladı.