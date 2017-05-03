Obama'yla evlenme teklif ettiği ilk aşkının arasına 'başkanlık hayali' girmiş!

ABD'li yazar David J. Garrow'un eski ABD Başkanı Barack Obama'nın biyografisini kaleme aldığı 'Rising Star' isimli kitapta, Obama ile ilgili ilginç bir detay aldı. Kitapta, Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'dan önce Sheila Miyoshi Jager isimli başka bir kadına da evlenme teklif ettiği ancak Jager'in bu teklifi reddettiği belirtildi. The Washington Post'un Garrow'un biyografisinden derlediğine göre, Obama henüz 20'li yaşlarının başındayken Chicago'da Jager'le birlikte yaşamaya başladı. Hollanda ve Japonya kökenli olan Jager'in anlatımına göre Obama, henüz Harvard'daki hukuk eğitimine başlamadan önce politik kariyer hedefliyordu ve kendine bir kimlik yaratmak istiyordu.

İLK EVLENME TEKLİFİNE RET Jager ile aşk yaşayan Barack Obama, 1986'da genç kadının ailesiyle tanıştıktan sonra Jager'e evlenme teklif etti. Jager'in ailesi, ikilinin henüz çok genç olduğunu düşününce, Obama ilk evlenme teklifine 'ret' cevabı aldı. Ancak ikilinin ilişkileri devam etti. Jager'in anlatımına göre, ailesi Obama'nın siyahi olmasını umursamamış hatta onu 'orta sınıf, beyaz bir çocuğa' benzetmişlerdi. Ancak politik konular ve ırk ayrımı bir süre sonra genç çiftin arasına girdi. Jager'e göre Obama, 1987 yılında bir anda çok hırslı bir insana dönüştü. Şimdiler Ohio'daki bir üniversitede Doğu Asya Çalışmaları profesörü olan Jager o günleri, "Bir anda çok hırslı biri oldu. Tam olarak 1987'de, ilişkimizin birinci yılındaydı. Henüz o zamanlarda, başkan olacağını hayal ediyordu." ifadeleriyle anlatıyor.

SİYAHİ BİR SİYASETÇİ BEYAZ BİR KADINLA OLURSA... Obama'nın bu değişimi ve politik kariyer hırsı ikilinin ilişkisi üzerinde olumsuz bir etki yarattı. Kitabın yazarı Garrow, Obama'nın o yıllarda kendine siyahi bir kimlik yarattığını ve siyahi politik hareketin bir parçası olmaya başladığını söylüyor. Chicago'da siyahi bir siyasetçinin beyaz bir kadınla birlikte olmasının onun politik hedeflerine engel olabileceğini ekliyor. Jager'e göre de durum benzer. Jager, o yıllarda aralarındaki politik ve ırksal tartışmaların bir hayli arttığını belirtiyor. Ancak yine de Obama, Harvard için Massachusetts'e giderken, Sheila Miyoshi Jager'e de kendisiyle gelmesini teklif ediyor. Ancak Jager, Obama'yla gitmek yerine Seul'e araştırma gezisine gitmeyi tercih ediyor ve genç çiftin yolları o yıl ayrılıyor.