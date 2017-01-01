Trump'tan flaş Filistin açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Trump basın toplantısında yaptığı konuşmada, Filistin ile İsrail'in beraber çalıştığını ve en sonunda barış anlaşması imzalandığını görmek istediğini bildirdi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise, "İsrail'in, topraklarımızdaki işgalini sona erdirme zamanı gelmiştir. Biz iki devletli çözüm temelinde bir barış istiyoruz." dedi.