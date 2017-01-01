Trump'tan flaş Filistin açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.
Trump basın toplantısında yaptığı konuşmada, Filistin ile İsrail'in beraber çalıştığını ve en sonunda barış anlaşması imzalandığını görmek istediğini bildirdi.
Filistin Devlet Başkanı Abbas ise, "İsrail'in, topraklarımızdaki işgalini sona erdirme zamanı gelmiştir. Biz iki devletli çözüm temelinde bir barış istiyoruz." dedi.
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YORUMLAR 1
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Misafir 29 dakika önceiki devletli çözüm mü? devlet başkanı bey, israil oralarda işgalci, bugüne kadar defedilememesi çok acı ve biz müslümanların ayıbı.00
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Misafir 1 saat önceTrump insanlari kafaya alma uzmani oldugunu ispatlamaya calisiyor.60
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