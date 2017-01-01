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ABD'li komutandan 'PKK' gafı!

DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay John Dorrian, Rakka operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulunurken ilginç bir gafa imza attı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 23:04:35 Güncelleme: 23:49:30 AA

DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay John Dorrian, Bağdat'tan canlı bağlandığı Pentagon'da basın mensuplarının Rakka operasyonuna ilişkin sorularını yanıtladı.

Rakka'nın izole edilmesi operasyonuyla ilgili değerlendirmeler yapan Dorrian'ın, PKK'nın Suriye uzantısı PYD ve onun silahlı kolu YPG'yi kastederek, "PKK'ya gelince, onlar Suriye Demokratik Güçleri'nin bir parçası ve Suriye Arap Koalisyonu da bir parçası." demesi dikkati çekti.

Dorrian'ın sözlerinin hemen ardından bir basın mensubunun, "Sanıyorum PKK, Suriye Demokratik Güçlerinin parçası dediğinizi duydum, netleştirmek için soruyorum" sorusuna Koalisyon Sözcüsü, "Öyle mi söyledim? YPG dedim." cevabını verdi.

PYD'nin, terör örgütü PKK ile bağını reddeden ABD, ana omurgasını PYD'nin oluşturduğu SDG'ye askeri anlamda destek vermeye devam ederken Koalisyon Sözcüsünün "PKK" gafı dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan Albay Dorrian, Rakka bölgesinde 3-4 bin civarında DEAŞ militanı olduğuna inandıklarını dile getirerek, yapılması gereken çok fazla iş olduğunu söyledi.

" TÜRKİYE'NİN KATKILARI ÇOK DEĞERLİ"

Sözcü Dorrian, Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelede verdiği katkının çok önemli olduğunu ve Dabık gibi DEAŞ için çok önemli birçok yerin Türkiye'nin desteğiyle geri alındığını dile getirdi.

Dorrian, "DEAŞ'la mücadele NATO müttefikimiz Türkiye'nin katkıları çok değerli." şeklinde konuştu.

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