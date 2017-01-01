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Küba'nın başına sürpriz bir isim mi gelecek?

Küba Devlet Başkanı Raul Castro'nun kızı Mariela, Şubat'ta görevi bırakmayı planlayan babasının ardından göreve sürpriz bir isim gelebileceğini belirtti

04 Mayıs 2017 Perşembe, 10:26:53 Güncelleme: 10:31:42 AA

Küba Devlet Başkanı Raul Castro'nun kızı Mariela Castro, babasından sonra devlet başkanlığı görevine gelecek ismin Kübalıları şaşırtabileceğini söyledi.

Mariela, babasının gelecek yıl şubat ayında görevinden ayrılmayı planladığını dile getirmesinin ardından yaptığı açıklamada, babasından sonra sürpriz bir ismin göreve gelebileceğini ileri sürdü.

Castro'nun kızı Mariela, "Bazen aniden etrafa göz gezdirir ve 'Ne kadar enteresan, ben bu kişiyi hiç düşünmemiştim' dersiniz. Her zaman sürprizler vardır." ifadesini kullandı.

Raul Castro’dan sonra görevi devralacak kişi, Küba Komünist Partisi Kongresi'nde belirlenecek. 2006'da görevini Küba devriminin lideri Fidel Castro'dan devralan Raul Castro'nun yerine 57 yaşındaki Devlet Başkanı Yardımcısı Miguel Diaz-Canel'in gelmesi bekleniyor. Göreve gelmesi durumunda Diaz-Canel, 1959'dan bu yana Castro ailesi dışından devlet başkanlığı koltuğunda oturacak ilk kişi olacak.

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