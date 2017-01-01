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İngiltere, yerel seçimler için sandık başında!

İngiltere'de seçmenler 8 kentin belediye başkanını seçmek için sandık başına gidiyor

04 Mayıs 2017 Perşembe, 11:33:53 Güncelleme: 11:35:43 AA

Birleşik Krallık'ta yerel seçimler için oy verme işlemi başladı.

İngiltere, Galler ve İskoçya’da seçmenler, bazı belediye meclisleri ile aralarında Manchester, Liverpool ve Cambridge’in de bulunduğu 8 kentte belediye başkanını seçmek üzere oy kullanıyor.

Yerel saatle 07.00’de başlayan oy kullanma işlemi, 22.00’ye kadar sürecek.

Birleşik Krallık'taki 88 seçim bölgesinde 4 bin 851 belediye meclis üyeliği için yapılan seçim, 8 Haziran’da yapılacak erken genel seçim öncesinde partiler için önemli bir yarış olacak.

Öte yandan yerel ve genel seçimler arasındaki farklara dikkat çekerek bugün alınacak sonuçların, genel seçim için gösterge sayılamayacağını savunan çevreler de bulunuyor.

İngiltere ve Galler’de bazı bölgelerde oy sayımı, sandıkların kapanmasıyla başlayacak ancak diğer bölgelerle İskoçya’nın tamamında sayım işlemine yarın sabah geçilecek. Sonuçların büyük çoğunluğunun yarın belli olması bekleniyor.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık’ta hükümet geçen ay erken genel seçim kararı almıştı. Seçim süreci, dün İngiliz parlamentosunun feshedilmesiyle resmen başlamıştı.

Anketlerde, Başbakan Theresa May’in liderliğindeki Muhafazakar Parti, Jeremy Corbyn'in liderliğindeki İşçi Partisinin açık ara önünde görünüyor.

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