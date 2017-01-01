Yunanistan'dan iki darbeci askerin iade talebine ret!

Yunanistan, iki darbeci askerin daha Türkiye'ye iade talebini reddetti.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askeden son 2'si, Türkiye'nin iade talebi üzerine bugün tekrar hakim karşısına çıktı.

Geçen hafta ve dün diğer 6 asker için Atina Temyiz Kurulu Türkiye'nin yaptığı ikinci iade talebini reddetmişti.

Hakim, yaklaşık iki ay önce Yunanistan Yargıtay Temyiz Mahkemesi'nin 8 askerin iade edilmemesine karar verdiğini ve bu kararın müktesep olduğunu söyleyerek ikinci talebin de reddini istemişti.