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Yunanistan'dan iki darbeci askerin iade talebine ret!
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Yunanistan'dan iki darbeci askerin iade talebine ret!

Yunanistan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan iki darbeci askerin daha Türkiye'ye iade talebini reddetti

04 Mayıs 2017 Perşembe, 12:05:12 Güncelleme: 12:10:39 HABERTURK.COM

Yunanistan, iki darbeci askerin daha Türkiye'ye iade talebini reddetti.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askeden son 2'si, Türkiye'nin iade talebi üzerine bugün tekrar hakim karşısına çıktı.

Geçen hafta ve dün diğer 6 asker için Atina Temyiz Kurulu Türkiye'nin yaptığı ikinci iade talebini reddetmişti.

Hakim, yaklaşık iki ay önce Yunanistan Yargıtay Temyiz Mahkemesi'nin 8 askerin iade edilmemesine karar verdiğini ve bu kararın müktesep olduğunu söyleyerek ikinci talebin de reddini istemişti.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 2 dakika önce
    yunanistana butun seferleri durdurun aq kimse tatil yapamasin adamlar zaten bitik
  • Misafir 7 dakika önce
    adamlar ülkeyi sattı bütün askeri bilgilerini yunanlılarla paylaştı teslim etmezler
  • Misafir 15 dakika önce
    Şaşırdık mı hayır Yunanistan'dan da bu beklenirdi ne de olsa ırkçlığın icatçısıdır kendileri.
  • Misafir 20 dakika önce
    bi yerlerine soksunlar bu hainleri!!!
  • Misafir 20 dakika önce
    o yunanların amk ben. onlara adaları vereninde amk.
  • Misafir 20 dakika önce
    agalar bu yunan kimdir ki soruyoruz anlamiyorum amk cocuklarina sormayin gitsin bizim mit alsin gelsin
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