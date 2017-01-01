Yunanistan'dan iki darbeci askerin iade talebine ret!

Yunanistan, iki darbeci askerin daha Türkiye'ye iade talebini reddetti.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askeden son 2'si, Türkiye'nin iade talebi üzerine bugün tekrar hakim karşısına çıktı.
Geçen hafta ve dün diğer 6 asker için Atina Temyiz Kurulu Türkiye'nin yaptığı ikinci iade talebini reddetmişti.
Hakim, yaklaşık iki ay önce Yunanistan Yargıtay Temyiz Mahkemesi'nin 8 askerin iade edilmemesine karar verdiğini ve bu kararın müktesep olduğunu söyleyerek ikinci talebin de reddini istemişti.
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YORUMLAR 5
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Misafir 2 dakika önceyunanistana butun seferleri durdurun aq kimse tatil yapamasin adamlar zaten bitik00
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Misafir 7 dakika önceadamlar ülkeyi sattı bütün askeri bilgilerini yunanlılarla paylaştı teslim etmezler00
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Misafir 15 dakika önceŞaşırdık mı hayır Yunanistan'dan da bu beklenirdi ne de olsa ırkçlığın icatçısıdır kendileri.00
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Misafir 20 dakika öncebi yerlerine soksunlar bu hainleri!!!00
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Misafir 20 dakika önceo yunanların amk ben. onlara adaları vereninde amk.00
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Misafir 20 dakika önceagalar bu yunan kimdir ki soruyoruz anlamiyorum amk cocuklarina sormayin gitsin bizim mit alsin gelsin00
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