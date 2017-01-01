Suriye'de dönüm noktası mı? Üç ülke ortak bildiri yayınlayacak!

Kazakistan'ın başkenti Astana'da taraflar bugün Suriye'de yıllardır devam eden iç savaşa siyasi çözüm bulmak için dördüncü kez bir araya geliyorlar. Toplantının en önemli gündeminin Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgeler olması bekleniyor.

Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Rusya temsilcisi Alexander Lavrentyev, garantör ülkeler Rusya, Türkiye ve İran'ın güvenli bölgeler konusunda bir bildiri hazırladığını söyleyerek "Bu bölgeler, rejim güçleri, El Nusra ve ılımlı muhalefet arasında en yoğun çatışmaların yaşandığı bölgeler" ifadelerini kullandı.

MUHALİFLER TOPLANTIYA KATILIYOR

Üç ülkenin hazırladığı ortak bildirinin Astana'da gerçekleşen toplantının ardından ilan edilmesi beklenirken, toplantıya Suriyeli muhaliflerin de katılacağı belirtildi.

Silahlı muhalefet, rejim güçlerini ateşkese uymamakla suçlamış ve bu nedenle toplantıya katılmayacağını açıklamıştı. Ancak muhaliflerin ikna edildiği ve Astana'daki toplantıya katılacakları bildirildi.

DÖRT GÜVENLİ BÖLGE OLUŞTURULACAK

Suriye'de barış için rejim güçleri, silahlı muhalefet ve garantör ülkeler Astana'da bir araya gelirken, İngiliz Daily Telegraph gazetesi ülkede dört güvenli bölge oluşturulacağını yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye'de güvenli bölgeler oluşturmak konusunda anlaştıklarını belirten gazete, ele geçirdikleri taslağa göre güvenli bölgelerin İdlib vilayeti, Humus'un kuzeyi, Doğu Guta ve Suriye'nin güneyinde yer alacağını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmenin ardından benzer açıklamalarda bulunmuştu.

ABD DE SICAK BAKIYORDU

Öte yandan Astana'da gerçekleşecek dördüncü tur görüşmeleri başka bir yönüyle de bir ilk teşkil edecek. ABD, ilk kez Astana'daki görüşmeye Dışişleri Bakan Yardımcısı seviyesinde katılacak. ABD'nin toplantıya üst düzey katılım gösterme kararı, geçtiğimiz günlerde yapılan Trump-Putin görüşmesinin ardından alınmıştı.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulması yönünde açıklamalar yapmıştı.