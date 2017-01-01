Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yarışacak olan Marine Le Pen ve Emmanuel Macron'un canlı yayındaki tartışması sosyal medyada geniş yer buldu. Sosyal medyadan paylaşım yapan seyirciler Nusret'in "tuz dökme" hareketi yaptığı fotoğrafına Macron'un yüzünü, tuz tanelerinin arasına da Le Pen'in yüzünü yerleştirerek gecenin kazananını Macron ilan etti.

Çarşamba gecesi yerel saat ile 21.00'de ortak yayın ile birçok kanalda birden verilen programda adayların karşılaşmasına şahitlik eden 16 buçuk milyon Fransız seyirci, izlediği tartışmayı "Anaokulu seviyesinde" şeklinde yorumladı.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN SEVİYESİZ TARTIŞMASI"

Programın başlamasının ardından sosyal medyada da büyük yoğunluk yaşandı. Fransız seyircilerin, gazetecilerin ve ünlülerin yorumladığı tartışmaya "Cumhuriyet tarihinin en seviyesiz tartışması" denildi. Yer yer gazeteci ve vatandaşlar seviyeye "anaokulu", "okul teneffüs tartışması" benzetmeleri yaptı.

Öte yandan Le Pen'in abartılı teatral ve alaylı hareketleri geceye damga vurdu. Sosyal medyada bolca paylaşılan, özellikle elleri ile yaptığı ilginç hareket ve Fransızların "cadıya" benzettiği gülmesi gündem oldu. Hareketin ardından sosyal medya kullanıcıları "Le Pen'i kaybettik" yorumu yaptı.

Macron ise konuşması sırasında ilginç yorumu ile olay oldu. Le Pen'in programının "sahte sihirli ilaç" anlamında bir deyim olan "Perlimpinpin pudrası" sözünü kullanması da sosyal medyada alıntılanarak "herhalde Macron bu kelimeyi kullanma iddiasına girdi ve kazandı" yorumu yapıldı.

— Caustique Twitto (@Freezze) May 3, 2017

'NUSRETLİ' MACRON

Tartışmanın sonunda sosyal medyadan paylaşım yapan seyirciler Nusret'in "tuz dökme" hareketi yaptığı fotoğrafına Macron'un yüzünü, tuz tanelerinin arasına da Le Pen'in yüzünü yerleştirerek gecenin kazananını Macron ilan etti.

LE PEN'DEN ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN İMASI

Gece boyunca Le Pen, Macron'a çirkin imalarda bulundu Macron'a "benimle öğrenci-öğretmen oyunu oynamak istiyorsunuz ama bu benlik bir şey değil" diyerek Macron'un öğretmeni ile evlenmiş olmasını ima etti.

KAZANAN MACRON

Le Pen ve Macron'un tartışma seviyesi izleyiciler tarafından "çok berbat" bulunurken gecenin en ikna edici adayı yüzde 63 Macron seçildi. Macron şahsına saldıran ve soruları cevaplamayan Le Pen hakkında "siyasi programının olmadığını Fransızlara kanıtladı" derken, karşıt adayın "korkudan" beslendiğini ifade etti.

Macron ayrıca, Le Pen'in şikayet ettiği sistemin tam da kullanıcısı ve "paraziti" olduğunu söyledi. Saldırılara sakinliğini koruyarak ve programını savunarak devam eden Macron'a sosyal medyadan "bu soğukkanlı ve güvenilir tavırlara sahip birine nükleer bombamızın şifresini rahatlıkla verebiliriz" yorumu yapıldı.

Öte yandan izleyici sayısının bugüne kadar en düşük seviyede olduğu ifade edildi.

Reuters'ın haberine göre yapılan son anketlerde, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Macron'un yüzde 61, Le Pen'in ise yüzde 39'luk bir destek aldığı görülüyor.