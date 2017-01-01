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Suriye'de 'güvenli bölge' oluşturulmasına onay!

Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulmasına, Astana sürecine katılan garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran'ın onay verdiği açıklandı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 15:02:52 Güncelleme: 15:07:42 HABERTURK.COM

Astana'daki barış görüşmelerine katılan garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulması yönündeki bildiriye imza attılar. Buna göre Suriye'de çatışmadan arındırılmış, güvenli bölgeler oluşturulacak.

Astana'da bir sonraki görüşmenin Temmuz ayının ortasında yapılacağı belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

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YORUMLAR 6
  • Misafir 18 dakika önce
    Aynı hikaye ,çekiç gücü de kuzey ırak ta böyle kurup ırak devletini yok ettiler,aynı senaryoyu yine oynatıyorlar ,bizde yine figüran rolüyle he diyoruz....aferin 6 aya kalmaz küçük küçük kantoncuklarımız olur....
  • Misafir 6 dakika önce
    dikkat edersen burada abd yok ;) yani tr nin denetimindeki bölgeler için olacak bu.
  • Misafir 19 dakika önce
    BAŞINDAN BERİ REİS SÖYLÜYOR BÖYLE OLMASI GEREKTİĞİNİ GÜVENLİ BÖLGE -- GÜVENLİ BÖLGE DİYE DİYE BOĞAZIMIZDA TÜY BİTTİ...
  • Misafir 24 dakika önce
    Reis in en başından beri söylediği gerçekleşiyor sonunda
  • Misafir 17 dakika önce
    güvenli bölge demek çekiç güçle ırak ı yıktıkları pozisyonu sana ve suriyeye yapmak demek.
  • Misafir 25 dakika önce
    zaten Rus Iranla ortaklık olmadan bu iş düzelmez.
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