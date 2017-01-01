Suriye'de 'güvenli bölge' oluşturulmasına onay!

Astana'daki barış görüşmelerine katılan garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulması yönündeki bildiriye imza attılar. Buna göre Suriye'de çatışmadan arındırılmış, güvenli bölgeler oluşturulacak.

Astana'da bir sonraki görüşmenin Temmuz ayının ortasında yapılacağı belirtildi.

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