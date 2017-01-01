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Somali'de polis, terörist sandığı bakanı öldürdü!

Somali'de Bayındırlık ve İskan Bakanı 31 yaşındaki Abbas Abdullahi, polis tarafından Eş Şebab militanı sanılarak 'yanlışlıkla' öldürüldü

04 Mayıs 2017 Perşembe, 15:43:14 Güncelleme: 15:49:56 HABERTURK.COM

Kuraklık, açlık ve peş peşe gelen bombalı saldırılarla zor günler geçiren Afrika ülkesi Somali'de, Bayındırlık ve İskan Bakanı Abbas Abdullahi, polis tarafından öldürüldü. Başkent Mogadişu'da yaşanan olayda araçta bulunan bir diğer bakanın yaralı olarak kurtulduğu belirtildi.

Abdullahi'nin, Somali'de aktif olan El Kaide uzantısı Eş Şebab militanı sanılarak öldürüldüğü açıklandı. Polis şefi Nur Hüseyin, Reuters'a yaptığı açıklamada Bakan Abdullahi'nin aracının önünün bir sokakta polis tarafından kesildiği ve araçta terör örgütü üyeleri var sanılarak ateş açıldığını söyledi.

Bakan Abdullahi öldüren polislerin, Sayıştay Başkanı'nın korumaları olduğu belirtilirken, bakanın aracına ateş açılmasının ardından Bakan Abdullahi'nin korumalarının da ateşe karşılık verdiği duyuruldu.

Somali'de Mart ayı sonunda göreve gelen yeni kabinenin en genç üyesi olan 31 yaşındaki Abbas Abdullahi, ülkenin politikadaki yükselen yıldızlarından biri olarak gösteriliyordu. Abdullahi, çocukluğu dahil hayatının büyük bir bölümünü Kenya'daki mülteci kamplarından birinde geçirmişti.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 34 dakika önce
    kahrolsun silah baronları
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