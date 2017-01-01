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Obama video çekti, Fransa seçimlerinde tarafını belli etti!

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda Emmanuel Macron'u desteklediğini açıkladı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 17:42:44 Güncelleme: 17:43:53 AA

ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama, sosyal medyada yayınlanan bir görüntülü mesajda Fransa cumhurbaşkanı adayı Emmanuel Macron'a destek çağrısı yaptı.

Obama'nın Fransa cumhurbaşkanı seçimlerini değerlendirdiği görüntülü mesaj, Macron'un Twitter hesabından yayınlandı.

Bir dakikalık videoda Obama, Fransız halkına duyduğu sempatiden ve ABD Başkanı olduğu dönemde Fransa ile başarılı çalışmalarından bahsediyor. "Fransa seçimleri Fransa'nın geleceği ve savunduğumuz değerler açısından çok önemlidir." ifadelerini kullanan Obama, Fransa'nın başarısının tüm dünya için önemli olacağını kaydetti.

Macron tarafından yürütülen seçim kampanyasını beğendiğini belirten Obama, "Macron liberal değerleri savundu. Avrupa Birliği (AB) ve dünya genelinde Fransa'nın oynadığı önemli rolü ön plana koydu. Fransız halkına daha iyi bir gelecek için söz verdi." ifadelerini kullandı.

Macron'un seçmenin korkularına değil, umutlarına hitap ettiğinin altını çizen Obama, "Bilmenizi istiyorum ki, sizi daha ileriye götürmesi için ben Emmanuel Macron'u destekliyorum." sözleriyle destek çağrısı yaptı.

Obama cümlelerini Macron'un sloganı olan En Marche (Yürüyüş) ve "yaşasın Fransa" sözleriyle bitirdi.

2016 Nisan ayında kurduğu bağımsız hareket sonrası ağustos ayında Ekonomi Bakanlığından istifa eden Macron, cumhurbaşkanı seçimlerinde bağımsız aday oldu ve ilk turda 24,01 oranında oyla ilk sırayı aldı.

Macron, pazar günü yapılacak olan ve aşırı sağ aday Marine Le Pen ile yarışacağı ikinci tur oylamanın favorisi olarak gösteriliyor.

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