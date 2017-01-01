ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Musul
DÜNYA

Musul'da katliam! Okula sığınmışlardı...

Kentin batı yakasında bir okula düzenlenen füze saldırısı sonucu okula sığınan 81 kişi öldü

04 Mayıs 2017 Perşembe, 21:55:45 Güncelleme: 22:01:33 AA

Irak'ın Musul kentinin batı yakasında bir okula düzenlenen füze saldırısı sonucu 81 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde bulunan 17 Temmuz bölgesindeki El-Vela Okulunu hedef alan füze saldırısında okula sığınanlardan 34'ü erkek, 29'u kadın, 18'i çocuk olmak üzere 81 kişi hayatını kaybetti.

DEAŞ ile silahlı güçler arasında çıkan çatışmalar nedeniyle sivil insanların sığındığı okulun hangi güç tarafından bombalandığının henüz belirlenemediği belirtildi.

Öte yandan, Terörle Mücadele Biriminden Yüzbaşı Ali el-Behadili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birime bağlı güçlerin En-Neccar Mahallesi yakınlarına düzenlediği füze saldırısı sonucu DEAŞ'ın savaş idaresinden sorumlu Habib Abdulcebbar'ın öldüğünü söyledi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 1
  • Misafir 2 dakika önce
    Allah size lanet etsin
  • Misafir 8 dakika önce
    atilan rokete bakin. ya rus yada amerikan bulmak zor degil ki.
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
ABD'li komutandan 'PKK' gafı!
DÜNYA

ABD'li komutandan 'PKK' gafı!
YPG'ye katılan Kanadalı manken Kobani'de ortaya çıktı
DÜNYA

Kanadalı manken, Kobani'den görüntüsünü paylaştı
Türkiye-Suriye sınırında devriye nöbeti
DÜNYA

Sınırda nöbet tutuyorlar! ABD'den açıklama
Erdoğan, Neçirvan Barzani'yi kabul etti
DÜNYA

Erdoğan, Neçirvan Barzani'yi kabul etti
Ibadi'den Kerkük seçimlerine ilişkin açıklama
DÜNYA

Ibadi'den Kerkük seçimlerine ilişkin açıklama
ABD'den tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
DÜNYA

ABD'den tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
ABD'den YPG'ye yeni askeri destek!
DÜNYA

ABD'DEN YPG'YE YENİ ASKERİ DESTEK!
Trump'ın ilk yurt dışı ziyareti Suudi Arabistan'a
DÜNYA

TRUMP'IN İLK YURT DIŞI ZİYARETİNİ YAPACAĞI ÜLKE
Musul'da katliam! Okula sığınmışlardı...
DÜNYA

MUSUL'DA KATLİAM! OKULA SIĞINMIŞLARDI...
Obama video çekti, Fransa seçimlerinde tarafını belli etti!
DÜNYA

OBAMA VİDEO ÇEKTİ, FRANSA SEÇİMLERİNDE TARAFINI BELLİ ETTİ!
Malezya'da gözaltına alınan FETÖ'cülerle ilgili flaş gelişme
DÜNYA

MALEZYA'DA GÖZALTINA ALINAN FETÖ'CÜLERLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME
Suriye'de 'güvenli bölge' oluşturulmasına onay!
DÜNYA

SURİYE'DE 'GÜVENLİ BÖLGE' OLUŞTURULMASINA ONAY!