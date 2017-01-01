ABD-Rusya gerilimi Alaska semalarına sıçradı!

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ABD Kuzey Amerika Uzay Savunma Komutanlığı, pazartesi günü Alaska açıklarında bir ABD savaş uçağının iki Rus bombardıman uçağına engelleme yaptığını açıkladı

05 Mayıs 2017 Cuma, 00:04:15 Güncelleme: 00:07:01 AA

ABD Kuzey Amerika Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD), pazartesi günü Alaska açıklarında bir Amerikan F-22 Raptor savaş uçağının, TU-95 model iki Rus bombardıman uçağına engelleme yaptığını bildirdi.

NORAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Sözcü John Cornelio, Rus bombardıman uçaklarına iki jetin de eskortluk ettiğini ve uçakların uluslararası sularda olmasına rağmen Alaska'nın Point Hope kıyısına 80 kilometre kadar yaklaştıklarını kaydetti.

Rus uçaklarının Alaska kıyısına yaklaşması üzerine F-22 Raptor savaş uçağı tarafından engellendikleri ifade edilen açıklamada, 2015'ten bu yana ilk kez Rus bombardıman uçaklarına başka Rus jetlerinin eşlik ettiği belirtildi.

Daha sonra Rus A-50 tipi Mainstay gözetleme uçağının da aynı bölgede seyrettiği ancak uluslararası sularda seyrini sürdüren uçağa herhangi bir engelleme yapılmadığı ifade edildi.

NORAD Sözcüsü Cornelio, bu tür adımları beklediklerini, bunların çok sürpriz olmadığını ve Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların da zaman zaman Rusya ve Çin sınırına yaklaştığını dile getirdi.

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