Obamacare tarih oluyor! Onaylandı...

ABD Temsilciler Meclisi, Obamacare'in iptalini öngören yeni sağlık sigortası tasarısını az farkla kabul etti.

Eski Başkan Barack Obama'nın kamuoyunda Obamacare olarak bilinen "Düşük Maliyetli Sağlık Sigortası Yasası"nı feshetmek için hazırlanan "Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası" (AHCA) tasarısının yeni versiyonu, Temsilciler Meclisinde 213'e karşı 217 oyla onaylandı.

Bazı Cumhuriyetçi vekillerin, tasarının oylamanın sonlarına doğru gerekli "evet" oyuna ulaşmasını şarkı söyleyerek kutlaması dikkati çekti.

Tasarının birçok sağlık örgütü ve Demokratların şiddetli muhalefetine rağmen Kongrenin ilk kanadından geçebilmesi, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti için büyük bir başarı olarak değerlendirildi.

TASARI, DEĞİŞİKLİK SONRASINDA YETERLİ DESTEĞE ULAŞTI

Tasarının mimarı olan ABD Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Cumhuriyetçi Paul Ryan ve Trump, yaklaşık 1,5 ay önce ilk AHCA tasarısını, iki oylamayı yeterli desteği bulamayacağı için erteledikten sonra geri çekmek zorunda kalmışlardı.

AHCA'ye bu hayal kırıklığından sonra Cumhuriyetçi New Jersey Senatörü Tom MacArthur tarafından eklenen değişiklik, yeterli sayıda Cumhuriyetçinin bir araya gelmesini sağladı.

Tasarıya "MacArthur Değişikliği" altında eklenen bölüm, eyaletlere Obamacare'in getirdiği kısıtlamalardan muaf tutulma imkanı tanıyor.

Bu değişiklikle, sigorta şirketlerinin önceden hastalığı olanlardan ve yaşlılardan daha fazla poliçe ücreti almasının önü açılacak. Şirketler, ayrıca Obamacare kapsamında sigorta poliçelerine dahil olan hamilelik ve doğum gibi hizmetler için ekstra ücret talep edebilecek.

SENATO'DAN GEÇİP GEÇMEYECEĞİ BELİRSİZ

Temsilciler Meclisi'nden geçen AHCA tasarısının bir sonraki durağı, ABD Senatosu olacak. Tasarının Senato'da da kabul edilmesi için en az 51 oya ihtiyacı var.

Senatodaki 100 sandalyeden 52'si ile çoğunluğu elinde tutan Cumhuriyetçilerden en az 4'ünün karşı çıkabilecek olması ise tasarının kaderini belirsizleştiriyor.

Ohio Senatörü Rob Portman, West Virginia Senatörü Shelley Moore, Colorado Sanatörü Cory Gardner ve Alaska Senatörü Lisa Murkowski, birkaç ay önce Senato Çoğunluk Lideri Mitchell McConnell'a yazdıkları mektupta, Obamacare ile sigortalanan yoksul Amerikalıları kapsamayacak bir tasarıya "hayır" diyeceklerini açıklamıştı.

Aralarında ABD'nin en büyük sağlık organizasyonlarından Amerika Hastaneler Derneği ve Amerikan Tıp Derneğinin de bulunduğu muhalifler ise tasarıya 24 milyon Amerikalının sigortasını kaybetmesine yol açabileceği ihtimali başta olmak üzere ülkedeki fakirleri ve yaşlıları zor duruma düşürürken, zenginlere büyük vergi teşvikleri sağlayacağı, kadınların doğum kontrol yöntemlerine ulaşmasını zorlaştıracağı ve maliyetleri aşırı yükselteceği gibi çeşitli nedenlerle karşı çıkıyor.

TRUMP: OBAMACARE ESASEN ÖLDÜ

ABD Başkanı Donald Trump, "Obamacare" olarak bilinen "Düşük Maliyetli Sağlık Sigortası Yasası"nın işlemeyeceğini uzun süre önce tahmin ettiğini belirterek, "Obamacare esasen öldü. Bu tasarı (Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasa tasarısı), Obamacare'nin yürürlükten kaldırılması ve değiştirilmesidir." dedi.

Trump, selefi Barack Obama'nın kamuoyunda Obamacare olarak bilinen "Düşük Maliyetli Sağlık Sigortası Yasası"nı feshetmeyi öngören yeni sağlık sigortası tasarısının, ABD Temsilciler Meclisinde onaylanmasının ardından Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Cumhuriyetçi liderlerin eşlik ettiği Trump, konuşmasına "felaket" olarak nitelendirdiği Obamacare'i eleştirerek başlarken, "Obamacare'in işlemeyeceğini biliyorduk. Ben bunu çok uzun süre önce tahmin ettim, çuvallayacağını söyledim. Şimdi başarısız olduğu çok net ortada. Obamacare esasen öldü." ifadelerini kullandı.

"SENATO'DAN DA GEÇİRECEĞİMİZDEN ÇOK EMİNİM"

Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Paul Ryan tarafından hazırlanan Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası'nın (AHCA) ise "mükemmel bir plan" olduğunu ifade eden Trump, "Tasarıyı, Senatodan da geçireceğimizden çok eminim." dedi.

Trump, ayrıca tasarının Obamacare'i tamamen iptal etmediği eleştirilerine atıfta bulunarak, "Bu tasarı, Obamacare'nin yürürlükten kaldırılması ve değiştirilmesidir. Bu konuda hata yapmayın." yorumunda bulundu.

"BİZİ BİR ARAYA GETİRDİ"

Donald Trump, Obamacare'i iptal etme arzusunun Cumhuriyetçileri bir araya getirdiğini anlatırken, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetçi Parti olarak gerçekten inanılmaz bir sağlık planı hazırladık ve bu bizi bir araya getirdi. Bu işi bitireceğiz ve sonra bildiğiniz gibi vergi planımızı, çok büyük vergi indirimlerini uygulamaya koyacağız."

Trump'ın ardından mikrofona geçen Paul Ryan ise önce tasarıya verdiği destekten ötürü Başkan Trump'a sonra emeği geçen diğer Cumhuriyetçi liderlere ve Beyaz Saray yetkililerine teşekkür etti.

Ryan, bununla birlikte tasarının yasalaşması için hala uzun bir yolun katedilmesi gerektiğine işaret ederek, "Bugün büyük bir gündü ancak süreçteki sadece önemli bir adımdı. Tasarının yasalaşmasını sağlamak için halen yapacak çok işimiz var ve Senatodaki arkadaşlarımızın çalışmak için istekli olduğunu da biliyorum." diye konuştu.