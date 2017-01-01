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Malezya'da bir FETÖ'cü daha gözaltında!

Malezya polisi FETÖ ile bağlantılı olduğu ve ulusal güvenliği tehdit ettiği iddiasıyla İsmet Özçelik isimli şahsı gözaltına aldı

05 Mayıs 2017 Cuma, 09:32:49 Güncelleme: 09:35:31 HABERTURK.COM

Malezya polisi, Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu ve ulusal güvenliği tehdit ettiği iddiasıyla bir kişiyi daha gözaltına aldı.

Reuters'ın haberine göre, bir Türk üniversitesinin başında bulunan İsmet Özçelik, Perşembe günü gözaltına alındı. Malezya polisi daha önce de FETÖ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle, Turgay Karaman ve İhsan Aslan'ı gözaltına almıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan polis şefi Khalid Abu Bakar, Özçelik'in Karaman ve Aslan'ı tanıdığını açıkladı. Gözaltılar için Ankara'dan herhangi bir talep gelmediğini söyleyen polis şefi, "Neden yurtdışından gelecek talepleri bekleyelim? Ülkemizin yasaları var. Bu insanlar güvenliğimizi tehdit ediyor ve buraya gelip, barışımızı tehdit eden bu insanlar hoş karşılanmayacak." ifadelerini kullandı.

İsmet Özçelik'in daha önce de Aralık ayında gözaltına alındığı ve 50 günden daha uzun bir süre gözaltında kaldığı ifade edildi.

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