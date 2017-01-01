Rusya'nın Astana görüşmelerindeki temsilcisi, Suriye'de oluşturulacak çatışmasızlık bölgelerinin ABD uçaklarına kapalı olacağını söyledi.
Alexander Lavrentyev Rus basınına yaptığı yaptığı açıklamada, oluşturulacak 'çatışmasızlık bölgelerinde' ABD uçaklarının uçamayacağını söyledi.
Perşembe günü Astana'da yapılan görüşmede Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturulması yönünde bir bildiri yayınlamıştı. Bildiri, Birleşmiş Milletler tarafından olumlu karşılansa da ABD konuya daha temkinli yaklaşmıştı.
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YORUMLAR 11
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Misafir 19 dakika önceAllah aşkına artık şu abd den vazgeçin, Rusya ve esadla arayı düzeltin, Abd ve ab bizi rusya ile savaşa sokacaktı neredeyse, abd den be ab den dost olmaz.. akp chp mhp seçmenlerinin hepsinin arzusu bu, Anket yapım görün33
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Misafir 27 dakika önceNe suriyeymis paylasamadilar. Kendi ülkene sahip cikamazsan başkaları sahip çıkmaya calisir00
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Misafir 30 dakika öncefıttır delir şimdi ABD çatla patla oh canıma değsin ohh33
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Misafir 31 dakika önceelbette abd fitne bombası atıyor30
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Misafir 31 dakika önceEn azından Suriye de, Rus eğemenliği oldugu sürece ABD, 'istediği zaman' ,girip çıkamaz :)=30
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Misafir 32 dakika önceDoğru! Bunlar işide karşı savaşmıyorlar, kurdistanın oluşumu için savaşıyorlar, ki bunu da pydyi silahlandırarak yapıyorlar!00
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Misafir 51 dakika önceHobaaaaaa! Gerilim tırmanıyor.00
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Misafir 52 dakika önceula putin bunu yaparsan sana dünyanın en iyi adamı derim helal olsun derim be delikanlı adam derim abd.vs herkese hava saldırılarına kapalı olsun ama teröristlere de yüz verilmesin onlarda bundan faydalanmasın sakın ha putin yoksa bir dümenmi ceviriyorsunuz sizler su uyur düşman uyumaz puttin helede türk hiç uyumaz bir gün an sızın gelebiliriz bil bunu putıne selam30
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Misafir 56 dakika önceİsrail'in elini kolunu bağlamak demek mi oluyor.30
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Misafir 60 dakika öncehelall olsun rusya sana30
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Misafir 1 saat önceABD fıttır delir şimdi bakalım...00
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