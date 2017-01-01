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Rusya'dan flaş 'güvenli bölge' açıklaması!

Rusya, Suriye'de oluşturulacak güvenli bölgelerin ABD uçaklarına kapalı olacağını duyurdu

05 Mayıs 2017 Cuma, 10:10:38 Güncelleme: 11:17:12 HABERTURK.COM

Rusya'nın Astana görüşmelerindeki temsilcisi, Suriye'de oluşturulacak çatışmasızlık bölgelerinin ABD uçaklarına kapalı olacağını söyledi.

Alexander Lavrentyev Rus basınına yaptığı yaptığı açıklamada, oluşturulacak 'çatışmasızlık bölgelerinde' ABD uçaklarının uçamayacağını söyledi.

Perşembe günü Astana'da yapılan görüşmede Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturulması yönünde bir bildiri yayınlamıştı. Bildiri, Birleşmiş Milletler tarafından olumlu karşılansa da ABD konuya daha temkinli yaklaşmıştı.

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YORUMLAR 11
  • Misafir 19 dakika önce
    Allah aşkına artık şu abd den vazgeçin, Rusya ve esadla arayı düzeltin, Abd ve ab bizi rusya ile savaşa sokacaktı neredeyse, abd den be ab den dost olmaz.. akp chp mhp seçmenlerinin hepsinin arzusu bu, Anket yapım görün
  • Misafir 27 dakika önce
    Ne suriyeymis paylasamadilar. Kendi ülkene sahip cikamazsan başkaları sahip çıkmaya calisir
  • Misafir 30 dakika önce
    fıttır delir şimdi ABD çatla patla oh canıma değsin ohh
  • Misafir 31 dakika önce
    elbette abd fitne bombası atıyor
  • Misafir 31 dakika önce
    En azından Suriye de, Rus eğemenliği oldugu sürece ABD, 'istediği zaman' ,girip çıkamaz :)=
  • Misafir 32 dakika önce
    Doğru! Bunlar işide karşı savaşmıyorlar, kurdistanın oluşumu için savaşıyorlar, ki bunu da pydyi silahlandırarak yapıyorlar!
  • Misafir 51 dakika önce
    Hobaaaaaa! Gerilim tırmanıyor.
  • Misafir 52 dakika önce
    ula putin bunu yaparsan sana dünyanın en iyi adamı derim helal olsun derim be delikanlı adam derim abd.vs herkese hava saldırılarına kapalı olsun ama teröristlere de yüz verilmesin onlarda bundan faydalanmasın sakın ha putin yoksa bir dümenmi ceviriyorsunuz sizler su uyur düşman uyumaz puttin helede türk hiç uyumaz bir gün an sızın gelebiliriz bil bunu putıne selam
  • Misafir 56 dakika önce
    İsrail'in elini kolunu bağlamak demek mi oluyor.
  • Misafir 60 dakika önce
    helall olsun rusya sana
  • Misafir 1 saat önce
    ABD fıttır delir şimdi bakalım...
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