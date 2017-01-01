Rusya'nın Astana görüşmelerindeki temsilcisi, Suriye'de oluşturulacak çatışmasızlık bölgelerinin ABD uçaklarına kapalı olacağını söyledi.

Alexander Lavrentyev Rus basınına yaptığı yaptığı açıklamada, oluşturulacak 'çatışmasızlık bölgelerinde' ABD uçaklarının uçamayacağını söyledi.

Perşembe günü Astana'da yapılan görüşmede Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturulması yönünde bir bildiri yayınlamıştı. Bildiri, Birleşmiş Milletler tarafından olumlu karşılansa da ABD konuya daha temkinli yaklaşmıştı.