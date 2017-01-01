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Ankara-Moskova-Tahran hattında 'çatışmasızlık' trafiği!

Astana'da alınan Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturma kararının ardından Türkiye, Rusya ve İran yeni bir diplomasi trafiğine hazırlanıyor

05 Mayıs 2017 Cuma, 11:07:05 Güncelleme: 11:10:55

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Esed rejimi ve silahlı muhalefeti bir araya getiren toplantıdan, Suriye'de 'çatışmasızlık bölgeleri' oluşturma kararı çıktı. Merak edilen ise, bundan sonra ne olacağı...

Habertürk TV'den Mahmut Gürer'in haberine göre, Ankara-Moskova-Tahran hattında yeni bir diplomasi trafiği başlıyor. Üç ülkenin ortak oluşturacağı çalışma gruplarında çatışmasızlığı sürdürülebilir kılmak için yeni bir uluslararası konsept belirlenecek.

Çalışma gruplarının öncelikli gündemi ise çatışmasızlığı bozacak tarafa uygulanacak yaptırımlar olacak. Diplomatik kaynaklara göre, bu yaptırımların uygulanmasına ilişkin ilk adımlar, 30 Aralık 2016'da, Türkiye ile Rusya öncülüğünde başlatılan ateşkes sürecinde atıldı.

Rusya'nın Esed rejimini, Türkiye'nin ise Özgür Suriye Ordusu'nu denetlediği ateşkes sürecinde, iki ülkenin rolü sadece 'izleme ve karşılıklı bildirim' ile sınırlıydı. Ancak bundan sonraki süreçte, Türkiye ve Rusya ateşkes ihlallerini sadece izlemekle yetinmeyecek.

Taraflar garantör olduğu gruplara doğrudan yaptırım uygulayacak. Bu yaptırımların çerçevesi ise, oluşturulacak çalışma gruplarının toplantılarında belirlenecek. Bu çalışma gruplarının oluşturacağı belgeyi, hem rejim, hem ÖSO hem de İran'ın garantör olduğu grupların imzalaması bekleniyor.

Ankara, söz konusu çatışmasızlık sürecinin, Suriye'nin geneli için bir model olmasını bekliyor. Rusya ve İran tarafı ise çatışmasızlık bölgelerinde başarıya ulaşılması durumunda siyasi geçiş sürecinin başlayabileceği yönünde değerlendirmelerde bulunuyor.

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