Le Pen karşıtları Eyfel'e pankart astı!

Şafakta On iki Greenpeace eylemcisi Demir Leydi olarak adlandırılan Eyfel Kulesine Marine Le Pen’in partisine karşı Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik afişi açtı.



Greenpeace aktivistleri sabaha karşı Eyfel Kulesi’ne tırmandı ve kulenin birinci katında büyük bir afiş astı. Bir düzine eylemci 530 civarında Eyfel Kulesi’ne geldi ve demir yapının kuzey direğine tırmandı.



Afişte Donald Trump'ın seçiminden sonra Greenpeace eylemcileri tarafından kullanılmaya başlanan “hashtag #Resist “ tarafından Fransa’nın Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik sloganı yer alıyor.



Başkanlık seçimlerinden iki gün önce gerçekleşen bu eylem için Greenpeace Fransa yöneticisi doğrudan ekoloji ile ilgili olmayan bu eylem ile politik bir mesajı iletmek istediklerini Marine Le Pen’in iki gün sonra seçilmesi halinde, bu değerlerin gerçek bir riskte olduğunu göstermek için böyle bir eylem gerçekleştirdiğini belirtti.



Paris’in kalbinde ve olağanüstü halin yaşandığı Fransa’da sabahın ilk saatlerinde gerçekleşen Eyfel Kulesi'ne afiş asma Fransa'da en sembolik turist sitesinin güvenliğini de sorguluyor.

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