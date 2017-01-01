İstifa eden başbakan, iki gün sonra istifasından vazgeçti!

Doğu Avrupa ülkelerinden Çekya ilginç günler geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde, istifasını Cumhurbaşkanı'na sunacağını açıklayan Başbakan Bohuslav Sobotka istifa etmekten vazgeçtiğini açıkladı.

Ancak işin ilginç tarafı Cumhurbaşkanı Zeman, Perşembe günü yaptığı açıklamada Başbakan Sobotka'nın 'henüz sunmadığı' istifasını kabul ettiğini duyurmuştu.

Sobotka, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa etme kararı almıştı. Çin'e düzenleyeceği resmi ziyaret nedeniyle, istifasını 2 hafta ertelediğini açıklayan Sobotka, ülkedeki en büyük rakibi Maliye Bakanı Andrej Babis'i de kabinesinden çıkaracağını açıkladı.

Çekya Başbakanı'nın Maliye Bakanı Babis'in olmadığı yeni bir kabine kurması bekleniyor.