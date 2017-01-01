Başbakan Binali Yıldırım ve Moldova Başbakanı Pavel Filip ortak basın toplantısında konuşuyor.

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Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

Anlaşmalarla ticarette, turizmde ilişkiler daha ileriye taşınacak. FETÖ konusunda sizin de gerekli hassasiyeti gösterdiğinizden memnun olduk. Serbest ticaret anlaşması biraz daha geliştirilebilir. Böylece hacmi genişletilebilir.

Moldova'nın bağımsızlığını kazandığı ilk yıllarda ilk gelen yatırımcılar Türk yatırımcılardı. Onların yatırımlarını görmek bizi mutlu ediyor. Bu yatırımlar ikili ilişkileri de olumlu etkiliyor. Bundan sonra yatırımcılarımız üretim, altyapı, turizm alanlarında yeni yatırımlar yapmaya hazırlar. Bununla ilgili olarak biz onların beklediği düzenlemeleri yaparsak, bu yatırımlar artarak devam edecek. Moldova ile Türkiye'nin arası 1 saatlik mesafe. Ulaşım çok rahat. Karşılıklı vize uygulamıyoruz. O bakımdan da tüm şartlar müsait. Geri kalan, bizim yatırımcılara sağladığımız destek olacak. Özellikle finans sektöründen, bankacılık alanından talepler var.

FETÖ ile mücadele ile ilgili gelen bir soru üzerine;

Pavel Filip: Moldova her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal düzenin saygılı olmuştur. Darbe girişimini Moldova hemen kınamıştır. Aynı şekilde terör saldırılarını da Moldova hemen kınamıştır. Bugünkü görüşmemizde Sayın Başbakan'la güvenlik konularını da ele aldık. Moldova, hali hazırda mevcut kanunlara uygun olarak hareket etmektedir. Ancak herhangi sıkıntılı bir konu olması durumunda, sizlerden bilgi almak istiyoruz. Konuyu kanun çerçevesinde ortak hareket edebiliriz. (FETÖ ile ilgili gelen bir soru üzerine)

FETÖ ile mücadele ve İBB Başkanı Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliyesiyle ilgili gelen bir soru üzerine;

Binali Yıldırım: FETÖ konusunda yurtdışındaki muhattap ülkelerle irtibatlarımız sürüyor. Moldova Başbakanı ile de bu konuyu görüştük. Yakın çalışmaya ve bilgi alışverişine ihtiyaç var. Ben şuna eminim ki, Moldova dost bir ülke olarak Türkiye'ye zarar verecek hiçbir faaliyetin arkasında olmayacaktır. Türkiye'de FETÖ ile mücadele hukuk çerçevesinde devam ediyor. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra işi yargıya havale ettik. Yargı hangi yönde nasıl karar verirse öyle olacak. Tahliyeler ve gözaltılar oluyor. Biz suçluları adalete teslim ettikten sonra, yargının alanı başlıyor. İsimler üzerinden yorum yapmak yanlış olur. Önemli olan bu mağduriyeti yaşayan insanların yüreğini ferahlatacak kararın çıkmasıdır.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Başbakan Binali Yıldırım, Moldova Başbakanı Pavel Filip tarafından resmi törenle karşılandı.

Yıldırım, Devlet Konukevi'ne gelişinde, geleneksel kıyafetli gençlerin ekmek ve tuz ikramıyla karşılandı. Resmi tören, Yıldırım ve Filip'in tören alanında yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Başbakan Yıldırım, daha sonra tören kıtasını selamladı. İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Yıldırım ve Filip tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Yıldırım ve Filip daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Törende, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehdi Eker, Fatih Şahin ve Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Hulusi Kılıç yer aldı.

İŞ ADAMLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Başbakan Binali Yıldırım, Türk iş adamlarıyla çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Yıldırım'ın konakladığı otelde gerçekleştirilen toplantıya, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Hulusi Kılıç da katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı, 1 saat sürdü.