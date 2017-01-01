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Avusturya'dan 'idam' açıklaması: Türkler oy kullanamaz

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Türkiye'nin idam referandumuna gitmesi durumunda Avusturya'da yaşayan Türklerin oy kullanamayacağını söyledi

05 Mayıs 2017 Cuma, 17:15:57 Güncelleme: 17:17:56 HABERTURK.COM

Almanya'dan peş peşe gelen 'Türkiye idam referandumu yaparsa, Almanya'da sandık kuramaz' açıklamalarının ardından, benzer bir açıklamada Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz'dan geldi.

Kurz, sözkonusu idam referandumunun düzenlenmesi halinde Avusturya'da yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullanamayacağını söyledi. Kurz, sandıkların kurulmasını engellemek için Viyana yönetimin yasal hakkı bulunduğunu söyledi.

ALMANYA'DAN BİR AÇIKLAMA DAHA

Almanya'da Sosyal Demokratların lideri Martin Schulz'ün yaptığı 'Türkiye sandık kuramaz' açıklamasının ardından, hükümet sözcüsü Steffen Seibert de bir açıklama yaptı.

Seibert açıklamasında, "Politik olarak, Alman anayasasına ve Avrupa değerlerine uygun olmayan bir konunun Almanya'da oylanabilmesi düşünülemez." ifadelerini kullandı.

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