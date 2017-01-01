ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Kara Kuvvetleri Sekreterliğine aday gösterdiği ikinci isim olan Mark Green, medyada çıkan bazı haberlerin "asılsız ve haksız bir şekilde şahsını hedef aldığını gerekçe göstererek" adaylıktan çekildiğini bildirdi.

Green, yaptığı yazılı bir açıklamayla kendisi için önerilen pozisyondan vazgeçtiğini açıkladı.

Açıklamasında, Amerikan medyasında çıkan bazı haberlerin kendisini yıprattığını ve "bu haberlerin asılsız ve haksız bir şekilde şahsını hedef aldığını" savunan Green, "Başkan Trump'ın beni aday göstermiş olması şahsım için büyük bir onurdur ancak bakanlık pozisyonundan adaylığımı geri çekmek büyük bir üzüntü kaynağı oldu." ifadesine yer verdi.

Demokratlar ve bazı insan hakları örgütleri, daha önce Tennessee senatörü olduğu dönemde eşcinsel hakları, Müslümanlar, Latin Amerika kökenliler ve diğer bazı konulardaki "sert" açıklamaları nedeniyle Green'in adaylığına karşı çıktı. Buna karşın Green ise bazı liberal grupların, sözlerini çarpıtarak aleyhinde kampanya yürüttüklerini iddia etti. Yazılı açıklamasında da aynı şikayetlerine değinen Green, Trump yönetiminin daha rahat çalışabilmesi ve karar verebilmesi için adaylıktan geri çekildiğini vurguladı.

Adaylığı ABD Senatosunda oylanması gereken Green için bazı Cumhuriyetçi senatörlerin de endişelerini dile getirmesi, muhtemel bir oylamada Green'in adaylığının onaylanmasının zor olabileceği yorumlarına neden olmuştu. Cumhuriyetçi Partinin önde gelen isimlerinden Arizona Senatörü John McCain, Green'in açıklamalarını "oldukça endişe verici" bulduğunu ifade etmişti.

Trump'ın bu pozisyon için ilk önerdiği isim olan milyarder iş adamı Vincent Viola da "finansal bağlantılarının medyada tartışma konusu yapılmasından duyduğu rahatsızlığı" gerekçe göstererek şubat ayında adaylıktan çekildiğini duyurmuştu.

Önceki Başkan Barack Obama döneminde görev yapan Kara Kuvvetleri Sekreteri Eric Fanning, 20 Ocak'ta yeni yönetim görevi devraldıktan sonra görevden ayrılmış, Robert Speer bu pozisyona vekaleten atanmıştı.