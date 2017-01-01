ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
endonezya
DÜNYA

Endonezya'da cezaevinden kaçan 195 mahkum yakalandı

Endonezya'da dün cuma namazı için koğuş kapılarının açılmasıyla kaçan 200 mahkumdan 195'i yakalanarak cezaevine getirildi

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:07:37 Güncelleme: 10:10:57 AA

Endonezya'da cezaevinden firar eden 200 mahkumdan 195'inin yakalandığı bildirildi.

Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, Sumatra Adası'nda Riau eyaletinin Pekanbaru bölgesindeki Sialang Bungkuk Cezaevi'nden dün cuma namazı için koğuş kapılarının açılmasından yararlanarak kaçan 200 mahkumdan 195'i yakalandı.

Kaçanların çoğu Pekanbaru sınırları içinde saklandıkları yerlerde yakalanarak cezaevine getirildi. Mahkumlardan bazıları civardaki Pelalawan, Siak ve Kampar ilçelerinde bulundu, kimileri ise teslim oldu.

Halen firari olan mahkumların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haberde, cezaevinin 561 kişilik kapasitesi bulunmasına rağmen bin 800 mahkumun tutulduğu bilgisi verildi. Su ve gıda gibi temel ihtiyaçların yeterince karşılanmamasının yanı sıra gardiyanların kötü muamelesinin firara neden olduğu iddia edildi.

Cezaevinde hükümlülerle görüşen Riau Eyaleti Emniyet Müdürü Pol Zulkarnain, mahkumların cezaevi yetkililerinin kendilerine zalimce davrandığını söylediğini aktararak, makul taleplerin yerine getirilmesini umduğunu ifade etti.

Pekanbaru bölgesindeki Sialang Bungkuk Cezaevi'nde dün cuma namazı için koğuş kapılarının açılmasından sonra personel ile hükümlüler arasında kargaşa yaşanmıştı. Bu sırada 200 mahkumun kaçtığı bildirilmişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
ABD ile Rusya'dan kritik görüşme
DÜNYA

ABD ile Rusya'dan kritik görüşme
Fransız vekil, kürsüde konuşurken fenalaşıp öldü
DÜNYA

Fransız vekil, kürsüde konuşurken fenalaşıp öldü
Seçimlere 1 gün kala Fransa'da 'hack' skandalı!
DÜNYA

Seçimlere 1 gün kala Fransa'da 'hack' skandalı! Tüm mailleri çalındı. ...
Trump'ın ABD Kara Kuvvetleri Sekreterliği adayı 'yokum' dedi
DÜNYA

Trump'a ikinci şok! Çekildi...
ABD ve Rusya arasında 'güzel' savaş!
DÜNYA

ABD ve Rusya arasında 'güzel' savaş!
Avusturya'dan 'idam' açıklaması: Türkler oy kullanamaz
DÜNYA

Avusturya'dan 'idam' açıklaması: Türkler oy ...
ABD ile Rusya'dan kritik görüşme
DÜNYA

ABD İLE RUSYA'DAN KRİTİK GÖRÜŞME
ABD ve Rusya arasında 'güzel' savaş!
DÜNYA

ABD VE RUSYA ARASINDA 'GÜZEL' SAVAŞ!
Avusturya'dan 'idam' açıklaması: Türkler oy kullanamaz
DÜNYA

AVUSTURYA'DAN 'İDAM' AÇIKLAMASI: TÜRKLER OY KULLANAMAZ
Endonezya'da cezaevinden kaçan 195 mahkum yakalandı
DÜNYA

O ÜLKEDE CEZAEVİNDEN KAÇAN 195 MAHKUMUN FİRARI KISA SÜRDÜ
Fransız vekil, kürsüde konuşurken fenalaşıp öldü
DÜNYA

FRANSIZ VEKİL, KÜRSÜDE KONUŞURKEN FENALAŞIP ÖLDÜ
Trump'ın ABD Kara Kuvvetleri Sekreterliği adayı 'yokum' dedi
DÜNYA

TRUMP'A İKİNCİ ŞOK! ÇEKİLDİ...