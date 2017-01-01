Endonezya'da cezaevinden kaçan 195 mahkum yakalandı

Endonezya'da cezaevinden firar eden 200 mahkumdan 195'inin yakalandığı bildirildi.

Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, Sumatra Adası'nda Riau eyaletinin Pekanbaru bölgesindeki Sialang Bungkuk Cezaevi'nden dün cuma namazı için koğuş kapılarının açılmasından yararlanarak kaçan 200 mahkumdan 195'i yakalandı.

Kaçanların çoğu Pekanbaru sınırları içinde saklandıkları yerlerde yakalanarak cezaevine getirildi. Mahkumlardan bazıları civardaki Pelalawan, Siak ve Kampar ilçelerinde bulundu, kimileri ise teslim oldu.

Halen firari olan mahkumların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haberde, cezaevinin 561 kişilik kapasitesi bulunmasına rağmen bin 800 mahkumun tutulduğu bilgisi verildi. Su ve gıda gibi temel ihtiyaçların yeterince karşılanmamasının yanı sıra gardiyanların kötü muamelesinin firara neden olduğu iddia edildi.

Cezaevinde hükümlülerle görüşen Riau Eyaleti Emniyet Müdürü Pol Zulkarnain, mahkumların cezaevi yetkililerinin kendilerine zalimce davrandığını söylediğini aktararak, makul taleplerin yerine getirilmesini umduğunu ifade etti.

Pekanbaru bölgesindeki Sialang Bungkuk Cezaevi'nde dün cuma namazı için koğuş kapılarının açılmasından sonra personel ile hükümlüler arasında kargaşa yaşanmıştı. Bu sırada 200 mahkumun kaçtığı bildirilmişti.