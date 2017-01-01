Savcılık uyardı! Belçika'da intihar ettiren bilgisayar oyunu!

Avrupa ülkelerinden Belçika, gençler arasındaki intihar oranlarını arttırdığı iddia edilen bilgisayar oyununu konuşuyor. 'Blue Whale (Mavi Balina) Challange' isimli oyunla ilgili Belçika Federal Savcılığı okulları ve velileri uyardı.

BBC'de yer alan habere göre savcılık sözcüsü Eric Vander Sypt yaptığı açıklamada, genelde kendini kötü hisseden ve zayıf karakterli insanların oynadığını söyledi.

Oyunda, oyuna katılan kişiler diğer oyuncuları intihar da dahil birçok eylemi gerçekleştirmeye teşvik ediyor. 50 aşamalı oyunda, gençlere korku filmi izlemeleri, kendilerine acı vermeleri ve gece yarısı uyanmaları gibi talimatlar veriliyor. Oyuna intihar oyunu denmesinin nedeni ise, son aşamada oyunculara verilen talimat ise, kendi hayatlarına son vermeleri.

Oyunun isminin 'Mavi Balina' olmasının sebebinin ise, bu balina türünün iyileşemeyecek kadar hasta olduğu için kendini karaya vurması olarak gösteriliyor. 2 yıl önce Rusya'da popüler olan oyun, orada da intihar vakalarına neden olduğu için eleştiri konusu olmuştu.

İnterpol de geçtiğimiz hafta bu oyun ile ilgili olarak Belçika makamlarını uyarmıştı.