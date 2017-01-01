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Porno yıldızı köpek balığı saldırısına uğradı!

ABD'li porno film yıldızı Cavalli, çekim için köpek balığı kafesine girip köpek balıklarının yoğunlukta olduğu suya dalmasının ardından saldırıya uğradı. Dehşet anları kameralara böyle yansıdı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:51:15 Güncelleme: 11:17:40 DHA

Amerikalı porno film yıldızı Molly Cavalli, ABD’nin Florida eyaletindeki sualtı çekimleri sırasında köpek balığı saldırısına uğradı.

Köpek balığı tarafından ayak bileğinden ısırılan Cavalli’ye 20 dikiş atıldı.

Çekim için köpek balığı kafesine girip köpek balıklarının yoğunlukta olduğu suya daldı. Ünlü model tam denizden çıkacağı sırada dev köpek balıklarından bir tanesi su altında kafesin parmaklıkları arasından uzanarak porno oyuncusu Cavalli’nin ayak bileğini ısırdı.

Bir anda dehşete kapılıp korku ve acı içinde çığlıklar atan Cavalli, teknede bulunan görevliler tarafından hemen sudan çıkarıldı.

Cavalli'ye ilk müdahale teknede yapılırken, hastaneye kaldırılan Cavalli’nin ayak bileğine 20 dikiş atıldı. Köpek balığı saldırısı saniye saniye kameralara yansıdı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 16 dakika önce
    Bununla ilgili çok güzel bir atasözümüz var ama. Neyse.
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DÜNYA

PORNO YILDIZI KÖPEK BALIĞI SALDIRISINA UĞRADI!