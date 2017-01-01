Ruhani canlı yayında Devrim Muhafızları'nı eleştirdi: Sabote ettiler

19 Mayıs'ta seçime gidecek olan İran'da cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, katıldığı TV programında, silahlı kuvvetlerin içindeki en büyük kuvvet olarak görülen Devrim Muhafızları'nı ülkenin altına imza attığı nükleer anlaşmayı sabote etmekle suçladı.

5 diğer adayla birlikte yeniden Cumhurbaşkanlığı yarışına giren Ruhani, katıldığı bir canlı televizyon yayınında, devrim muhafızlarının üzerinde İsrail karşıtı mesajların olduğu güdümlü füze testleri yaparak ülkeye zarar verdiğini savundu.

Devrim Muhafızları'nın İran'a uygulanan yaptırımlar kaldırıldıktan sadece 2 ay sonra Mart 2016'da yaptıkları füze testlerine dikkat çeken Ruhani, "Nükleer anlaşmayı baltalamak için her şeyi yaptıklarını gördük. Füzelerin üzerine, asla faydasını göremeyeceğimiz mesajlar yazdılar." ifadelerini kullandı.

İran'da seyrek görülen bir şekilde Devrim Muhafızları'nı kameralar önünde eleştiren Ruhani ayrıca bazı odakların kendi hükümetinden bağımsız hareket ettiği eleştirisinde de bulundu.

İKİ ADAYDAN ELEŞTİRİLER

Öte yandan İran'ın Batı ülkeleriyle yaptığı nükleer anlaşma halen ülkede tartışılmaya devam ediyor. Adaylardan hiçbiri nükleer anlaşmayı tamamen kaldırmaktan söz etmiyor ancak muhafazakar adaylardan Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve eski başsavcı İbrahim Reisi, Ruhani'yi anlaşmayla ilgili eleştiriyor.

Seçim kampanyasını 'İş ve itibar' teması üzerine kuran Reisi yaptığı açıklamada, "Ruhani, Barjam'dan (nükleer anlaşmaya İran'da verilen isim) sonra bütün yaptırımların kaldırılacağı sözü vermişti. Ancak insanların hayatlarında bir şey değişmedi. Durgunluk ve işsizlik çözülebildi mi?" ifadelerini kullandı.

Reisi'yle benzer eleştirilerde bulunan Galibaf ise, "Anlaşma insanlarımıza ne getirdi? Barjam insanların hayatlarını gelişsin diye yapıldı ancak insanlar haklı olarak hayatlarında değişen bir şey olmadığını söylüyor." ifadelerini kullandı.