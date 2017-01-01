AB Komisyonu Başkanı Juncker: İngilizce, Avrupa'da önemini yitiriyor

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İtalya'da verdiği bir konferansta Avrupa'da İngilizce'nin önemini kaybetmekte olduğunu söyledi.

BBC'nin haberine göre Birleşik Krallık'la AB arasında Brexit müzakereleri gerilimi sürerken, Juncker konuşmasını Fransızca yapacağını söyledi.

Juncker, Fransızca konuşmayı tercih etmesinin sebeplerini şöyle açıkladı: "İngilizce, Avrupa'da yavaşça ama kesinlikle önemini kaybediyor ve ayrıca Fransa'da seçim olduğu için."

Öte yandan Juncker, İngiltere'nin AB'yi terk etme kararını ise 'trajedi' olarak nitelendirdi.

İngilizce, AB'de açık ara en çok konuşulan dil. Fakat AB kurumlarında Fransızca ve Almanca da başı çeken diller arasında yer alıyor.

Habere göre AB'de 24 resmi dil bulunurken, İngiltere 1973'te birliğe katılmadan önce Fransızca AB'nin ana diliydi.

Dünya çapında 400 milyon kişinin ana dili İngilizce iken, Fransızca için bu sayı 220 milyon civarında.

Fransa'da yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, ülkenin yeni lideri belli olacak. AB'nin üst düzey yetkilileri bağımsız aday Emmanuel Macron'u desteklerken, yapılan son anketlerde Macron, rakibi Marine Le Pen'in önünde görülüyor.