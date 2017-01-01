Türkiye, Rusya ve İran'dan 'çatışmasızlık bölgesi' muhtırası

Rusya, Türkiye ve İran 4 Mayıs'ta Suriye'de 6 ay boyunca 4 çatışmasızlık bölgesi oluşturulmasına karar verdi.

Reuters'ın haberine göre eğer garantör ülkeler kabul ederse, sürenin otomatik olarak uzatılabileceği ve 4 Haziran'a kadar bölgelere dair haritanın tamamlanacağı belirtildi.

Habere göre yayınlanan muhtırada, çatışmasızlık bölgelerine dair anlaşma Suriye rejimine bağlı güçleri ve silahlı muhaliflerin, hava saldırıları da dahil tüm çatışmaları durdurmasını kapsıyor.

Anlaşmanın, insani yardım, sağlık desteği ve sivillerin evlerine geri dönmeleri için uygun koşulları oluşturmayı planladığı kaydedildi.

Garantör ülkelerin DEAŞ, El Nusra ve diğer terörist gruplarla çatışmasızlık bölgelerinde ve dışında mücadeleye devam etmek için tüm gerekli önlemleri alacağı bildirildi.