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ABD'li aktörün ülkeye girişi yasaklandı!

Geçtiğimiz yıl Rus vatandaşlığına geçen ABD'li aktör Steven Seagal'ın Ukrayna'ya girişi 5 yıl süreyle yasaklandı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:25:27 Güncelleme: 14:31:22 HABERTURK.COM

ABD'li aktör Steven Seagal'ın Ukrayna'ya girişi yasaklandı. Daha önce Rus vatandaşı olan ve pasaportunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in elinden alından Seagal'a getirilen giriş yasağına sebep olarak 'ulusal güvenliğe tehdit' oluşturduğu ifade edildi.

5 yıl boyunca Ukrayna'ya giriş yasağı getirilen Seagal ile ilgili açıklamada, 'sosyal olarak tehlikeli eylemlerde bulunabileceği' ve 'Ukrayna'nın güvenliğine tehdit oluşturduğu' yönünde ifadeler yer aldı.

Seagal, Ukrayna'daki iç savaşta ayrılıkçıları destekleyen Rusya'dan geçtiğimiz yıl vatandaşlık almıştı. Seagal'a pasaportunu veren Vladimir Putin, ABD'li aktörle kişisel dostluklarının devam etmesini umduğunu söylemişti.

ABD'de rol aldığı aksiyon filmleriyle tanınan Steven Seagal, Rusya'nın Kırım'ı ilhakını makul bulduğunu söylemişti. Ukrayna daha önce Fransız aktör Gerard Depardieu ve birçok Rus sanatçının da ülkeye girişini engellemiş ve 100'den fazla Rus filmini yasaklamıştı.

Moskova-Kiev hattındaki kültürel savaş, son olarak Rusya'nın Kiev'de düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na katılacak adayı Yulia Samoilova'nın ülkeye girişinin yasaklanmasıyla gün yüzüne çıkmıştı. Ukrayna'nın Samoilova'ya yasak getirmesinin ardından Rusya, Eurovision'da yer almayacağını açıklamıştı.

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