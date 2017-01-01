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Dünyaca ünlü şehirde kebapçı açmak yasaklandı!

Dünyanın en çok turist alan şehirlerinden biri olan Venedik'te şehrin kültürel yapısını korumak için kebapçı ve bazı diğer fast food dükkanlarına sınırlama getirildi

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:41:26 Güncelleme: 15:44:22 HABERTURK.COM

Dünyaca ünlü İtalyan şehri Venedik'te, yeni kebapçılar ve başka bazı fast food dükkanlarının açılması yasaklandı.

The Guardian'da yer alan habere göre yerel yetkililer, şehrin kültürel mirasını ve geleneklerini korumak için dilim pizza satan dükkanlar da dahil olmak üzere bazı dükkanlara limit getirdi. Şehirdeki el yapımı dondurma satan dükkanların yeni kısıtlamalardan hariç tutulacağı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Venedik turizm şefi Paola Mar, "Venedik'in kültürel mirasını korumak ve geliştirme politikamızla uyumlu olmayan bazı aktivitelere sınırlama getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kebaba veya başka bir yiyeceğe herhangi bir düşmanlığı olmadığını söyleyen Mar, "Bizim gibi çok fazla turist alan şehirlerde, şehrin kendi kimliğini kaybetme riski oluşuyor. Öne çıkarmamız gereken bazı yerel ürünler var. Bu şehrin ruhu ve sürdürülebilirlik için de daha iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Mar, turist bölgelerindeki fast food kültürünü seyrekleştirmek için şehirde bazı piknik alanları kurmayı da planladıklarını söyledi.

Geçtiğimiz yıl bir diğer İtalyan şehri Verona, yeni kebap dükkanı açılmasını yasaklamış, Floransa'da ise açılan tüm yeni restoranlarda satılan ürünlerin en az yüzde 70'inin yerel olması şartı getirilmişti.

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