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Fransa seçimleri için 1.1 milyon dolarlık oyun!

Fransa'da yaklaşan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için Avrupa çapında 1.1 milyon dolarlık bahis oynandığı açıklandı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:38:38 Güncelleme: 17:16:22 HABERTURK.COM

Fransa'da cumhurbaşkanlığı ikinci turu seçimlerine çok kısa bir süre kala, Avrupa çapında seçimler için oynanan bahis miktarı da açıklandı.

Avusturya merkezli bir spor bahis sitesi, Avrupa'da seçimler için oynanan toplam bahis miktarının 1.1 milyon doları aştığını ve bu miktarın büyük bir bölümünün Emmanuel Macron'un galibiyetine yatırıldığını açıkladı.

Seçimler üzerine bahis oynamayı tercih eden kişilerden yüzde 76'sının Fransa'nın yeni cumhurbaşkanının Emmanuel Macron olacağı seçeneğine para yatırdığı belirtildi.

Avrupa'da faaliyet gösteren bahis büroları, Emmanuel Macron'un galibiyetine 1'e 1.11 verirken, aşırı sağcı aday Marine Le Pen'in galibiyeti için 1'e 7 oran veriyor.

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